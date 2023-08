Onderhandelen over andere werktijden? Dít zijn je rechten

Libelle spreekt arbeidspsycholoog Tosca Gort. Zij geeft ons de tip om te onderhandelen over werktijden.

9 tot 5

Op dit moment werken de meeste mensen nog altijd van 9 tot 5. Terwijl het eigenlijk best voordelig is als we niet allemaal dezelfde werktijden zouden hebben. Bijvoorbeeld om drukte in het openbaar vervoer en op de wegen te voorkomen.

Gewoontedieren

Waarom houden we dan zo aan die 9 tot 5 vast? Tosca: “Mensen zijn gewoontedieren en de hele maatschappij is ingericht op bepaalde tijden. Als je daarvan afwijkt, is dat soms best onpraktisch. Je kunt niemand bereiken, je krijgt niets voor elkaar en kunt alleen je eigen taken wegwerken. Dat maakt dat toch iedereen altijd naar elkaars tijden toetrekt.”

Wil je toch andere werktijden?

Maar wat als je desondanks toch echt graag op andere tijden werkt? Dan kun je hierover in gesprek gaan met je werkgever, tipt Tosca. Je moet je verzoek schriftelijk bij je werkgever indienen en er gelden een aantal voorwaarden:

Je werkt bij een bedrijf met minimaal 10 medewerkers (dit geldt niet als je het verzoek doet in een functie waarbij je zorgt voor een kind dat jonger is dan 8 jaar of als mantelzorger).

Je bent minimaal een halfjaar (26 weken) in dienst.

Je doet je verzoek schriftelijk en uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum. Je noemt de gewenste ingangsdatum in je verzoek.

Je noemt de gewenste werktijden in je verzoek.

Wanneer mag je werkgever weigeren?

De wet die jou het recht geeft om je werktijden aan te passen, heet Wet Flexibel Werken. Hier kun je je werkgever op wijzen. Toch zijn er een aantal redenen die je werkgever mag aanhalen om je verzoek te weigeren. Namelijk dat:

de werksituatie dan niet veilig is;

het problemen met het werkrooster geeft;

er niet voldoende geld is.

Je werkgever moet schriftelijk op je verzoek reageren. Doet je werkgever dit niet binnen een maand voor de gewenste ingangsdatum? Dan mag je gaan werken zoals in je verzoek staat.

Onderhandelen over werktijden

Dankzij de Wet Flexibel Werken sta je dus iets steviger in je schoenen. Maar toch kan het spannend zijn om dit gesprek aan te gaan. Tosca heeft nog een laatste tip: “Je wil altijd een win-winsituatie creëren. Dus zorg dat je ook nadenkt over de voordelen en nadelen voor de tegenpartij, en hoe je die nadelen zou oplossen. Op die manier kom je er altijd het beste uit.”

