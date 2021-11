Onderzoek bewijst: HPV-vaccin is zéér effectief tegen baarmoederhalskanker

Het humaan papillomavirus

Het humaan papillomavirus (HPV) bestaat in verschillende soorten en maten, waarvan een deel baarmoederhalskanker kan veroorzaken. In de meeste gevallen kan het lichaam zich goed weren tegen dit virus; het wordt vaak vanzelf weer opgeruimd. Gelukkig, want ‘bijna iedereen’ raakt ooit besmet met het HPV, zegt het KWF. Dat komt doordat dit virus heel besmettelijk is. Vooral tijdens de seks, maar zelfs door handen te schudden kun je het HPV oplopen. Hoewel de meeste vrouwen niets merken van een HPV-besmetting, kan het verstrekkende gevolgen hebben. Wat dat betreft brengt Brits onderzoek goed nieuws: het HPV-vaccin, dat sinds 2009 ook in Nederland wordt aangeboden aan meisjes van 13 jaar, beschermt tot bijna 90% tegen baarmoederhalskanker.

De testresultaten

Dit is het eerste volledige onderzoek naar de effectiviteit van het vaccin op deze schaal. Het duurt namelijk jaren voordat HPV daadwerkelijk baarmoederhalskanker veroorzaakt, dus de resultaten van het vaccineren van grote groepen vrouwen lieten ook even op zich wachten. Inmiddels - zo’n 13 jaar nadat de vaccins op de markt kwamen - weten we dat de effectiviteit van het vaccin het grootst is bij vrouwen die op 12- of 13-jarige leeftijd zijn gevaccineerd: ongeveer 90%. Wie de prik kreeg als 14-, 15- of 16-jarige, is naar verwachting tot zo’n 62% beschermd. Bij 17- en 18-jarigen ligt dat percentage op 34%.

Baarmoederhalskanker

In Nederland krijgen zo’n 800 vrouwen per jaar te maken met baarmoederhalskanker, met een piek tussen de 35 en 45 jaar. Elk jaar overlijden hier ruim 200 vrouwen aan deze ziekte. Wereldwijd ligt dat aantal op maar liefst 311.000 vrouwen, laat Stichting tegen Kanker weten. Daarom krijgen meisjes in het jaar dat ze 13 worden, een uitnodiging voor het HPV-vaccin. Ongeveer 60% van de Nederlandse meisjes laat zich inenten. Omdat het HPV zich vooral door seksueel contact kan verspreiden, krijgen vanaf 2022 ook de 13-jarige jongens een prik-uitnodiging, meldt de NOS.

Bron: NRC, NOS, Stichting tegen Kanker, KWF en The Lancet.