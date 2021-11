Onderzoek: effectiviteit Janssen-vaccin keldert van 86,4% naar 13,1% in 6 maanden tijd

Het Public Health Institute, Veterans Affairs Medical Center en University of Texas Health Science Center hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de vaccins. Hiervoor hebben ze de vaccinatiestatus van 780.225 Amerikaanse veteranen geanalyseerd. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Flinke daling

Onderzoekers ontdekten dat de bescherming tegen het coronavirus bij alle vaccins afnam. In totaal daalde de vaccinbescherming van 87,9% in februari tot 48,1% in oktober 2021. De daling was het grootst bij het Janssen-vaccin (Johnson & Johnson), waarbij de bescherming tegen een infectie daalde van 86,4% in maart tot 13,1% in september.

Dat zijn heftige cijfers, helemaal als je ze vergelijkt met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. De flinke daling heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het Janssen-vaccin uit slechts één prik bestaat. Pfizer/BioNTech daalde van 86,9% naar 43,3% en de effectiviteit van Moderna ging van 89,2% naar 58%.

Boosterprik

Het advies van de onderzoekers is dan ook om iedereen die het Janssen-vaccin heeft gekregen een tweede dosis te geven. Verder raden ze aan om ook bij de andere vaccins boosterprikken te geven.

Tijdens de persconferentie van 2 november kondigde demissionair minister Hugo de Jonge aan dat vanaf december mensen van 80 jaar en ouder, mensen in een verpleeghuis of instelling en mensen die met patiënten werken een derde (of tweede bij het Janssen-vaccin) prik kunnen krijgen. Vanaf januari 2022 kunnen mensen tussen de 60 en 80 jaar een boosterprik halen. Hoewel de Gezondheidsraad op dit moment nog geen medische noodzaak ziet, kan volgens het kabinet iedereen die dat wil, ook de 60-minners, een boosterprik gaan halen nadat de andere groepen aan de beurt zijn geweest.

Annet en Frank werkten allebei in de corona-brandhaard:

Bron: Science.