Het onderzoek werd uitgevoerd door de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS), die daarvoor samenwerkte met journalistiek platform Pointer.

Zorgelijke situatie

Van de 275 deelnemers vindt 79% de situatie rondom de woningproblematiek na een scheiding ‘zorgelijk tot zeer zorgelijk’. De laatste vijf jaar zijn de problemen volgens het onderzoek met ruim 90% toegenomen. “Het tekort aan woningen zorgt voor een enorme prijsstijging; nog nooit was deze zo hoog als het afgelopen jaar”, zegt Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS, zegt over de resultaten.

Onder één dak wonen met je ex

Met de overspannen woningmarkt, hebben veel mensen moeite om een (betaalbare) woning te vinden. “Voor ouders die net gescheiden zijn, is de situatie nog nijpender”, legt Leuftink uit. “De financiële situatie is veranderd en een woning huren of kopen blijkt vaak te duur. Na een scheiding volgt een emotionele periode waarin je tijd nodig hebt om te herstellen en je te herpakken, dat wordt haast onmogelijk wanneer je nog onder één dak woont met je ex.”

Urgentieregeling

Er bestaat voor situaties zoals hierboven beschreven een regeling bij de gemeente, waarmee gescheiden partners een urgentiestatus aan kunnen vragen. Daarmee kunnen zij voorrang krijgen bij het zoeken van een woning via woningcorporaties. Maar in het onderzoek geeft 42% van de deelnemers aan dat gemeenten zich hier in zeker 25% van de gevallen niet of nauwelijks aan houden.

Kitty en Peter: “2,5 jaar durende kwelling”

Dat samen blijven wonen met je ex na een scheiding erg moeilijk en emotioneel zwaar is, weet Kitty (52) helaas maar al te goed. Afgelopen september vertelde zij aan Libelle haar verhaal. Noodgedwongen bleef zij na haar scheiding nog 2,5 jaar samenwonen met haar ex Peter: “‘Het is ook mijn huis, dus ik blijf hier totdat het verkocht is’, besloot Peter. Geld voor een andere woning had ik nog niet. En dus zouden we samen blijven wonen totdat ons huis verkocht was. Maar toen wist ik niet dat het een 2,5 jaar durende kwelling zou worden.”

Jacqueline en Jan: “We kregen allebei een andere mindset”

Toch zijn er ook situaties waarin blijven samenwonen met een ex-partner juist goed uitpakt. Daarover vertelde Jacqueline (42) aan Libelle: “Jan en ik hadden zelfs bijna geen discussie meer. Ik denk dat we allebei een andere mindset kregen. Ik was vooral bezig met mezelf, uitvogelen wie ík was als zelfstandige, single vrouw. Nu hij niet meer bij me hoorde als partner, maakte het me gek genoeg een stuk minder uit wat hij deed. Het gaf me de ademruimte die ik al zo lang nodig had.”

