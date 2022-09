Onderzoek toont aan: bij déze supermarkt stegen de prijzen het minst hard

De laatste keer deden ze dit in 2019. Een hele andere tijd, want corona bestond nog niet, de oorlog in Oekraïne was nog niet uitgebroken en de inflatie is inmiddels hoger dan ooit.

Prijs supermarktproducten

Nu heeft Kassa de steekproef herhaald en inderdaad: de tijden zijn veranderd. In drie jaar tijd zijn de goedkoopste supermarktproducten gemiddeld met maar liefst 21% in prijs gestegen. Bij Jumbo stegen de prijzen het hardst, namelijk met maar liefst 29%. Zo zag dat er bij de andere supermarkten uit:

Albert Heijn: kosten boodschappenmandje € 52,46 - stijging ten opzichte van 2019: 17%

Aldi: kosten boodschappenmandje € 53,88 - stijging ten opzichte van 2019: 22%

Dirk: kosten boodschappenmandje € 47,41 - stijging ten opzichte van 2019: 18%

Jumbo: kosten boodschappenmandje € 52,07 - stijging te opzichte van 2019: 29%

Lidl: kosten boodschappenmandje € 50,84 - stijging ten opzichte van 2019: 14%

Plus: kosten boodschappenmandje € 53,61 - stijging ten opzichte van 2019: 26%

Bij déze supermarkt stegen de prijzen het minst hard

Bij Lidl zijn de prijzen dus het minst hard gestegen ten opzichte van 2019. Bij Dirk was je in 2019 al het minste geld kwijt voor het mandje boodschappen, en dat is nu nog steeds zo. Let op: in dit onderzoek is geen rekening gehouden met de kwaliteit van de producten. Voor het onderzoek bezoekt Kassa altijd één vestiging van de supermarktketens. Dit jaar was dat in de regio Salland.

Reacties supermarkten

Volgens de supermarkten komen de stijgende kosten door de hogere inkoopprijzen. Jumbo heeft laten weten dat zij die stijgingen niet alleen op het bordje van de consument neerleggen, maar dat het ook ten koste van hun winstmarge gaat. Aldi zegt in een reactie dat zij het niet eerlijk vinden om de prijsstijgingen alleen op de leveranciers te verhalen. Dirk laat weten dat zij niet meer aan televisiereclames doen om de prijs laat te houden. Uitgebreidere reacties lees je hier.

Je hebt je vast weleens voorgenomen om een week wat minder geld uit te geven. Renée Lamboo, onze (be)spaarcoach, ging een stapje verder en hield een ‘no spend week’:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: BNNVARA Kassa