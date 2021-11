Onderzoek wijst uit: dít is de beste bedtijd voor je hart

Als je hoort wat het lichaam doet terwijl je slaapt, klinkt het bijna als een spa-dag voor je lijf. Slaap reguleert de eetlust, verbetert de werking van je immuunsysteem, ondersteunt een gezonde hersenfunctie en het houdt je spieren en bloedvaten gezond. En of dat nog niet genoeg is, verbetert een goede nachtrust ook nog de mentale helderheid, stemming en energie.

Hoeveel slaap je nodig hebt, is inmiddels wel bekend. Maar hoe zit het met het tijdstip?

Beste tijdstip om naar bed te gaan

Deskundigen hebben het vaak over hoeveel slaap je nodig hebt, maar uit onderzoek gepubliceerd in de European Heart Journal blijkt dat voor de gezondheid van je hart het vooral belangrijk is om tussen 22.00 en 22.59 uur in slaap te vallen.

Duidelijke resultaten

Om tot deze conclusie te komen, analyseerden de onderzoekers de gegevens van 88.026 deelnemers. Van deze personen werden de bedtijdgewoonten gemeten via een polshartmonitorband. Na zo’n zes jaar werden de diagnoses van hart- en vaatziekten naast elkaar gehouden. Wat blijkt? “Hoewel de oorzaak niet helemaal duidelijk is, is een vroege of late bedtijd naar voren gekomen als een potentiële cardiale risicofactor”, zegt David Plans, auteur van de studie. “Deze resultaten zijn niet afhankelijk van andere risicofactoren en slaapkenmerken.”

Verder blijkt dat de meest risicovolle tijd om in slaap te vallen na middernacht is. Dat komt mogelijk doordat de kans klein is dat je dan nog het ochtendlicht kunt zien, waardoor de biologische klok opnieuw moet worden ingesteld.

Jezelf rust geven

Raak niet gelijk in paniek als je meestal eerder dan 22.00 uur, of laten dan 23.00 uur in slaap valt. Het belangrijkste dat je dan kunt doen, is proberen een routine te ontwikkelen die niet te veel verandert. Zorg dat je voldoende rust neemt voor het slapengaan en probeer elektronica, fel kunstlicht en inspannende oefeningen te vermijden. Deze dingen geven je hersenen juist een signaal om wakker te worden.

Bron: Well + Good