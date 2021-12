Onderzoek wijst uit: fitte mensen drinken meer alcohol

Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat is gepubliceerd in het tijdschrift Medicine & Science in Sports & Exercise.

Conditietest

Hiervoor hebben wetenschappers bijna 40.000 mensen tussen de 20 en 86 jaar oud een conditietest laten doen. Ook moesten zij een aantal vragen beantwoorden. Op basis van de conditietest werden ze ingedeeld in drie groepen: slechte, gemiddelde of goede conditie.

Lichte of zware drinker?

Ook qua drankgebruik werden ze in drie categorieën verdeeld. Mannen en vrouwen die maximaal drie drankjes per week dronken, behoorden tot de lichte drinkers. Vrouwen die hooguit zeven en mannen die hooguit veertien drankjes per week namen belandden in de middelgroep, en iedereen die daarboven zat mocht zichzelf een zware drinker noemen.

Twee keer zo vaak

Het resultaat? Fitte, actieve mannen en vrouwen waren twee keer zo vaak middel- of bovenmatige alcoholgebruikers in vergelijking met mannen en vrouwen die een slechte conditie hebben. Hier is (nog) geen wetenschappelijke verklaring voor. De wetenschappers vermoeden dat het sociale aspect bij sporten een rol kan spelen. Zo drinken veel voetballers nog een biertje na de wedstrijd. Ook vinden sporters vaak dat ze wel wat lekkers verdienen na het sporten, zoals een wijntje.

Gezondheidsproblemen

Een opvallende uitslag, maar de wetenschappers benadrukken dat bovenmatig alcoholverbruik ook bij fitte mensen op de lange termijn gezondheidsproblemen met zich mee kan brengen.

