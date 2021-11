Onderzoek wijst uit: oma’s voelen meer voor hun kleinkinderen dan voor hun éigen kinderen

De een vindt het heerlijk dat oma zo begaan is met haar kleinkinderen, maar je eigen moeder leuker om zien gaan met jouw kroost dan hoe ze vroeger met jouzelf omging kan steken. Het kan hartverwarmend en jaloersmakend tegelijk zijn. Omdat het geen leuk onderwerp is om te bespreken zeg je tegen jezelf dat het vast niet écht zo is, en het gewoon ligt aan jouw interpretatie. Maar nu blijkt er misschien toch een kern van waarheid in te zitten.

Foto's

Uit onderzoek van de Britse academie voor wetenschappen, The Royal Society, blijkt namelijk dat er in de hersenen van oma's andere, vaak emotionelere delen geactiveerd worden als ze kijken naar foto's van hun kleinkinderen dan naar foto's van hun eigen kinderen. Dat zit zo.

MRI

Tijdens het onderzoek is er met behulp van MRI’s een kijkje genomen in het brein van 50 verschillende oma’s. Alle oma’s hadden biologische kleinkinderen van de leeftijd 3 tot 12 jaar. Tijdens het onderzoek kregen de oma’s twee verschillende foto’s te zien. Eerst kregen zij een foto te zien van hun kleinkind, vervolgens keken ze naar een foto van hun eigen kind.

Verstand versus emotie

Het bleek dat zij, als ze keken naar de foto van hun kleinkind, een deel van hun hersenen actief werd dat in verbinding staat met hun emotionele empathie. Toen zij vervolgens keken naar de foto’s van hun eigen kinderen werd een deel van de hersenen actief dat in verbinding stond met cognitieve empathie. Dat wil eigenlijk zeggen dat er met de kleinkinderen vaker een band waar te nemen was op emotioneel vlak, en met de eigen kinderen vaker een band op rationeel vlak.

Geen nood

Gelukkig hoeft dat niet direct te betekenen dat je moeder meer houdt van jouw kinderen dan van jouzelf. Het is natuurlijk logisch dat je moeder ook met een meer verstandelijke verhouding naar jou kijkt, want ooit moest ze jou natuurlijk opvoeden en droeg ze verantwoordelijkheid over jou. Dat is met haar kleinkinderen minder het geval, waardoor er meer plek is voor een emotionele band, redeneert het onderzoek.

Projectie

Het is voor moeders ook best gebruikelijk om hun eigen opvoeding te projecteren op hun kinderen. Dat overkwam ook Merel, wier moeder een traumatische jeugd had en daardoor de pik had op Merel in plaats van dat ze het probeerde op te lossen. Merels’ hele verhaal lees je hier.

Praat erover

Onze tip als je moeite hebt met de manier waarop je moeder jouw kinderen behandelt: maak het bespreekbaar. Als je praat over de verhoudingen tussen jou, je moeder en je kind weet iedereen in ieder geval waar ze aan toe zijn. Misschien is je moeder zich wel van geen kwaad bewust, en kan het met een simpel gesprek een stuk beter worden.

Bron: The Royal Society.