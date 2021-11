Onderzoek wijst uit: zink beschermt je echt tegen verkoudheid en griep

Als je op zoek bent naar een mineraal dat je immuunsysteem kan ondersteunen en je gezichtsvermogen, huid, haar en nagels gezond houdt, kan zink je helpen. Dit essentiële mineraal ondersteunt tal van lichaamsfuncties. En nu blijkt het je ook nog eens te beschermen tegen griep en verkoudheid.

Voorkomen

Uit een analyse van 28 onderzoeker blijkt dat zink symptomen kan voorkomen én de duur kan verkorten van virale luchtweginfecties, zoals verkoudheid, griep en covid-19. “Lang dachten wetenschappers dat zink alleen effect had bij mensen die een tekort aan zink hadden, maar onze bevindingen bewijzen het tegendeel”, zegt onderzoeker Jennifer Hunter van de Western Sydney University in Australië.

Minder (snel) ziek

Wanneer mensen zink nemen als voorzorgsmaatregel, blijken ze 28% minder kans te hebben op milde symptomen van verkoudheid en 87% minder kans op ernstigere symptomen. Als je zink neemt terwijl je al ziek bent, wordt de ziekteduur met gemiddeld twee dagen verkort. Het slikken van extra zink kan dus zowel preventief als op het moment zelf.

Zinksupplementen

In de coronacrisis nam de belangstelling voor zink toe, aangezien het ernstige griepklachten zou tegengaan. Of het ook bij covid-19 werkt is onduidelijk, maar het is te overwegen om dagelijks een zinksupplement te slikken. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassen vrouwen is vastgesteld op 7 mg per dag. Vraag hiervoor wel advies aan een (voedings)deskundige.

Zinktekort

Kun je een zinktekort hebben? Ja, dat kan. Maar in Nederland zijn geen gevallen bekend van mensen met symptomen hiervan. Een tekort aan zink is te herkennen aan deze verschijnselen:

Afwijkingen aan de huid of slijmvliezen

Anders ruiken en proeven

Achterblijvende groei en ontwikkeling van het geslacht

Verminderde afweer tegen infecties en nachtblindheid

Zink in voeding

Het is natuurlijk beter om op een natuurlijke manier voldoende zink binnen te krijgen. De meest mensen krijgen het voornamelijk binnen via dierlijke producten, zoals vlees, zuivel en vis. Ook verschillende soorten noten bevatten zink, zoals cashew- en pecannoten. De meeste zink zit echter in schaal- en schelpdieren zoals oesters, garnalen en mosselen.

Dokter Rutger legt uit: heb je de griep of ben je gewoon verkouden:

