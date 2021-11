Onderzoek: zeldzame ontsteking leidde tot doodgeboortes bij ongevaccineerde vrouwen

Het onderzoek van gynaecoloog Schoenmakers startte begin dit jaar. Samen met zijn collega’s keek hij naar 36 placenta’s van zwangere vrouwen die tijdens de eerste golf corona opliepen. Vijf daarvan lieten een nog nooit eerder vertoonde combinatie van afwijkingen zien: de placenta’s zaten vol ontstekingscellen en waren beschadigd. Met name de zuurstoftoevoer en de toevoer van andere voedingsstoffen kwam daardoor in het nauw. Het opvallende hierbij is dat de moeders slechts milde coronaklachten hadden, zoals een snotneus.

Verder onderzoek

Deze resultaten waren de aanleiding voor verder onderzoek. Daarom keek de gynaecoloog met zijn collega’s naar placenta’s van doodgeboortes die eerder geen verklaring hadden én deze afwijking vertoonden. Wat bleek? Bij alle 13 onderzochte placenta’s van vrouwen zonder ernstige ziekteverschijnselen, kan de doodgeboorte worden toegewezen aan de door corona beschadigde placenta’s. Daarin werden namelijk viruscellen gevonden die de placenta beschadigden, terwijl de moeder soms niet eens wist dat ze besmet was. Dat bleek pas later uit een antigeentest.

Veel

“Dat is ongelooflijk veel”, zegt Schoenmakers tegen De Volkskrant. “Er is geen andere infectieziekte die in zo’n korte periode zoveel sterfte bij ongeboren baby’s veroorzaakt in deze regio”, vervolgt hij.

Perspectief

Een belangrijke noot bij het onderzoek is wel dat het lastig is om in perspectief te plaatsen. “Dat heeft ermee te maken dat er tot nu toe niet bekend is hoeveel vrouwen besmet waren waarbij er géén gevolgen waren voor de placenta”, zegt placenta-expert Sanne Gordijn van het UMC Groningen. We weten dus niet zeker hoe zeldzaam de afwijking is. Om het onderzoek betrouwbaarder te maken voor de hele bevolking vindt zij samen met een aantal andere gynaecologen dat er een grootschaliger onderzoek moet plaatsvinden.

Oproep NVOG

Desondanks roept de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) alle zwangere vrouwen op zich te laten vaccineren om ernstige ziekte te voorkomen. Niet alleen om de zeldzame kans op de afwijkingen in de placenta te voorkomen, maar óók omdat corona oplopen tijdens je zwangerschap überhaupt grote gevolgen kan hebben.

Ervaring

Nina, kersverse moeder, weet er alles van. Zij raakte in de laatste weken voor haar uitgerekende datum besmet. “Had ik die eerste prik in ieder geval maar gehaald, denk ik nu. Want nadat ik positief getest was, ging ik razendsnel achteruit. Ik lag negen dagen in bed toen ik op een zondagochtend merkte dat ik echt minder lucht kreeg. ‘Het is helemaal niet goed’, zei de arts bij de huisartsenpost die mijn zuurstof had gemeten.” Lees hier de rest van Nina's aangrijpende verhaal.

Bron: NOS, Volkskrant.