Onderzoek: zóveel vrouwen hebben last van economische onderdrukking in hun relatie

Volgens de onderzoekers moet er meer aandacht komen voor deze onderbelichte vorm van partnergeweld.

Economische onderdrukking

Onderzoeker Nicole van Gelder laat aan Trouw weten: “Economisch geweld is een relatief nieuwe en onbekende term. Het kan zijn dat vrouwen niet beseffen dat ze slachtoffer zijn.”

Wat is het precies?

Bij economische onderdrukking in een relatie kun je denken aan een situatie waarin een vrouw niet mag werken van haar partner of haar loon bij hem moet inleveren. Maar ook wanneer een studie wordt gesaboteerd door de partner of er schulden worden gemaakt op de naam van het slachtoffer, spreek je van economische onderdrukking. Het draait vaak om controle en manipulatie.

Onderzoek

Voor dit onderzoek is contact gezocht met ruim 200 vrouwen die een melding maakten bij SAFE, een platform dat slachtoffers in contact brengt met ervaringsdeskundigen. Daarvan liet 43% weten ook te maken te hebben met economisch geweld. Volgens de onderzoekers is het aannemelijk dat het ware aantal hoger ligt, om dat de term nog vrij onbekend is.

Bron: NOS.