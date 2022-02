Toen een aantal jaar geleden de kijkcijfers van RTL Late Night, destijds de talkshow van Humberto, flink aan het dalen waren, was Angela in haar columns genadeloos: zij koppelde zijn dalende kijkcijfers aan het gerucht dat hij een affaire zou hebben met Dionne Stax. Angela schreef vervolgens meerdere vernietigende columns die ongetwijfeld niet bijdroegen aan de populariteit van de show.

“Dat heeft ze behoorlijk wat schade berokkend”

De twee hebben elkaar sindsdien zorgvuldig vermeden, maar gisteravond was er voor Humberto geen ontkomen aan. Hij sprak met Angela over de opkomst van juicekanalen en dan met name over het feit dat Yvonne Coldeweijer RTL Boulevard ‘op de knieën’ zou hebben gekregen. Volgens Angela heeft het programma bepaalde sterren jarenlang de hand boven het hoofd gehouden. . “De showbizzrubrieken – of je ze nou leuk vindt of niet – hebben de afgelopen jaren toch te maken gehad met een reputatie dat ze te veel onder de knoet zaten van de zender. SBS heeft Shownieuws, RTL heeft RTL Boulevard. Daar werden ook wel eens bepaalde oekazes gedaan dat er over bepaalde affaires niet gepraat mocht worden. Dat heeft ze behoorlijk wat schade berokkend.”

Verwijzing naar affaire

Met affaires doelde Angela ook op de vermeende affaire tussen Humberto en Dionne. Humberto sprak de woorden van Angela direct tegen. “Weet je, Angela, ik heb ook gewerkt hè, bij Boulevard. Een paar jaar. Ik moet je eerlijk zeggen: ik heb dat niet gezien en ik kan me ook niet voorstellen dat dat vanuit de leiding wordt gedaan. Die redactie is onafhankelijk. Jouw krant is ook onafhankelijk.” Daarop kon Angela het niet laten om de vermeende affaire ter sprake te brengen. “Klopt, maar ehmm… Jouw eigen affaire die een paar jaar geleden speelde…”. Humberto wist vervolgens niet hoe snel hij haar moest onderbreken. “Er heeft destijds niemand gebeld. Ik heb niet gebeld, de zender heeft niet gebeld.”

“Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”

Volgens Angela is dit onzin. “Erland Galjaard heeft ons ook gebeld over die affaire en Luuk Ikink geeft ook toe dat er toen enorm terughoudend mee is omgegaan. Met begrijpelijke bedoelingen, want het is een collega. Maar zoals Aran Bade hier van de week ook aan deze tafel vertelde: vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”

Bron: RTL 4