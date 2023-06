Online naar de huisarts, is dát de toekomst?

Op dit moment maken al duizenden patiënten in verschillende regio’s gebruik van het huisartsencollectief. Het bedrijf verwacht in de toekomst een landelijk begrip te zijn.

Oorzaak structurele tekorten

Het structurele tekort aan huisartsen heeft verschillende oorzaken. Door de vergrijzing bijvoorbeeld hebben meer mensen zorg nodig. Ook gaan veel artsen met pensioen en willen artsen vaker parttime werken. Het gevolg hiervan is dat veel huisartsenpraktijken een patiëntenstop inlassen. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zal het aantal praktijken met een patiëntenstop in de toekomst alleen maar toenemen, zolang er niets gebeurt.

Huisartsencollectief Arene

De initiatiefnemers van huisartsencollectief Arene hopen het tekort tot die tijd te kunnen overbruggen. Ze benadrukken dat patiënten niet alleen tijdelijk, maar ook permanent welkom zijn.

Bovendien zien ze in dat een vaste huisartsenpraktijk niet voor iedereen is weggelegd. Ook dat was een reden om het collectief te starten. Sinds 2020 richt het huisartsencollectief zich daarom eveneens op de zorg voor migranten en de grote groep vluchtelingen uit Oekraïne.

Online consulten

Een groot voordeel van huisartsencollectief Arene is volgens de initiatiefnemers dat een online consult voor veel mensen praktisch is. Ze kunnen via een app hun informatie inzien, berichten versturen en videoconsulten inplannen. Pas wanneer blijkt dat verder onderzoek of een fysieke ontmoeting nodig is, wordt iemand doorverwezen naar een fysieke huisartsenpraktijk. Arene zoekt in dat geval een huisarts in de buurt van de patiënt.

Het huisartsencollectief heeft inmiddels ondervonden dat tachtig procent van de klachten digitaal kan worden opgelost. De freelance huisartsen van Arene zijn namelijk bevoegd om zelf recepten uit te schrijven en hebben toegang tot de medische dossiers. Dat maakt het verlenen van zorg eenvoudiger dan wanneer dat niet het geval zou zijn geweest. De overige twintig procent wordt wel doorverwezen naar een fysieke huisarts.

De toekomst of niet?

Zowel de intiatiefnemers van het huisartsencollectief als andere artsen en patiëntenorganisaties zijn zich er wél van bewust dat online consulten niet voor iedereen fijn zijn. Niet iedereen is immers digitaal vaardig genoeg om gebruik te kunnen maken van het collectief.

Volgens de LHV zouden huisartsencollectieven als Arene dan ook vooral een waardevolle aanvulling moeten zijn, en geen vervanging voor het contact met de eigen huisarts. Hoe de toekomst van (online) huisartsenpraktijken er verder zal uitzien, zal later blijken. Tot die tijd kun je dus zowel fysiek als online bij een huisarts terecht.

Bron: RTL Nieuws