Net zoals je een sterrenbeeld meekrijgt als je geboren wordt, is er aan jouw geboortedatum ook een bepaalde steen gekoppeld.

Wat is een geboortesteen?

Een geboortesteen is een edelsteen die staat voor de maand waarin je moeder jou op de wereld zette. Iedere steen heeft bepaalde en vooral unieke eigenschappen. Dat maakt het niet alleen persoonlijk, maar geeft het ook een extra betekenis. Daarom is het een populair cadeau voor verjaardagen.

Sommige maanden, zoals juni, oktober, november en december, hebben meerdere geboortestenen. Toch zijn de stenen hieronder het meest gangbaar, omdat sommige edelstenen moeilijk verkrijgbaar zijn. Je kunt daarom de volgende steen aanhouden bij jouw maand:

Traditionele geboortestenen per maand. Beeld Getty Images/iStockphoto

De geboortesteen van januari: granaat

Bij granaat denk je aan die prachtige, dieprode kleur, maar in feite kun je granaat in allerlei soorten kleuren krijgen. Niet voor niks is het een populaire keuze voor sieraden. Granaat symboliseert kracht, energie, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Het is een mooie steen om bij je te dragen omdat het hoop, optimisme en moed bevordert.

De geboortesteen van februari: amethist

Voel je je aangetrokken tot de amethist? Dan is de kans groot dat je in februari geboren bent. De paarse edelsteen brengt harmonie en beschermt. Zeker als de steen groot genoeg is, kan het de ruimte reinigen en beschermen. Het is een populaire steen om de werking: het maakt je hoofd weer helder en helpt bij de verwerking van emotionele pijn en trauma’s.

De geboortesteen van maart: aquamarijn

Aquamarijn, vernoemd naar de kleur van de zee, is een bijzondere edelsteen. Het werkt niet alleen kalmerend, maar helpt ook om je weer in balans te krijgen. Omdat het boosheid en irritaties vermindert, is het een goede steen om te dragen als je een conflict moet oplossen. Bovendien is het een geliefde steen van Máxima: ze draagt graag de peervormige Aquamarijnen Parure, een cadeau voor Juliana’s 21ste verjaardag in 1930.

De geboortesteen van april: diamant

Lucky you als je in april bent geboren en een speciaal cadeau krijgt met de geboortesteen van jouw maand. De diamant is misschien wel de populairste edelsteen ter wereld. De betekenis is minstens zo mooi als de steen zelf: het wordt namelijk geassocieerd met kracht en eeuwige liefde. Omdat het succes en voorspoed aantrekt, is het nooit verkeerd om een diamant te dragen, mocht je er eentje in je bezit hebben.

De geboortesteen van mei: smaragd

Het heeft iets koninklijks, de geboortesteen van mei. De smaragd herken je aan die prachtige groene kleur. Samen met diamant, robijn en saffier behoort smaragd tot ‘De Grote Vier’ van de edelstenen. Het dragen van een smaragd stimuleert liefde, inspiratie en positiviteit.

De geboortesteen van juni: parel

De parel is speciaal, want het is de enige edelsteen die in (week)dieren wordt gevonden. Het is een populaire steen om cadeau te doen en dat is niet gek als je de betekenis erachter weet. De zuiverende werking van de parel helpt lichaam, geest en ziel. Ook brengt de parel rust en vrede.

De geboortesteen van juli: robijn

Traditioneel, verfijnd en één van De Grote Vier: robijn, de steen van de maand juli, is wereldwijd hartstikke populair. Robijn van de beste kwaliteit is zelfs één van de meest kostbare stenen ter wereld. De edelsteen werkt beschermend én activerend, wat fijn is voor mensen die bijvoorbeeld snel overprikkeld raken. Daarnaast trekt robijn succes en voorspoed aan.

De geboortesteen van augustus: peridoot

Voel je je aangetrokken tot de kleur groen? Wie weet ben je dan wel in augustus geboren. Peridoot is een bijzondere groene tint die deze maand symboliseert. Het staat voor groei en persoonlijke ontwikkeling, maar helpt ook om mensen los te laten die een slechte invloed op je leven hebben. Peridoot maakt positieve gevoelens in je los, waardoor je zelfliefde vergroot en je gevoel van eigenwaarde groeit.

De geboortesteen van september: saffier

Koninklijk blauw, net als de verlovingsring van hertogin Kate (en daarvoor prinses Diana). Als het woord saffier valt, gaat er waarschijnlijk al snel een belletje bij je rinkelen. Het is de edelsteen die de maand september symboliseert. Door de kleur en levensduur is het een geliefde steen voor sieraden. Saffier heeft een positief effect op de geest en verbetert je communicatieve vaardigheden.

De geboortesteen van oktober: opaal

Er is vrijwel geen edelsteen zo uniek en delicaat als opaal. De werking is minstens zo bijzonder, want opaal beschermt en activeert. Door deze edelsteen te dragen word je vrolijker, optimistischer en creatief. Daarnaast staat opaal bekend om de sterke connectie met liefde en seksualiteit.

De geboortesteen van november: topaas

Topaas is een mooie steen om te dragen, omdat het geluk en liefde aantrekt. Goudtopaas in het bijzonder helpt je droom waarmaken en trekt succes aan. Het stimuleert liefde, geeft kracht en energie als je vermoeid bent. Topaas komt, net als sommige andere edelstenen, ook in andere kleuren voor, zoals blauw, wit, rood en bruin.

De geboortesteen van december: turquoise

Nóg een blauw-groene steen en hierbij meteen de laatste: turquoise of turkoois is gelinkt aan de maand december. Wat deze edelsteen bijzonder maakt, is dat het geluk, evenwicht en voorspoed brengt. Mensen dragen turquoise om zichzelf te beschermen tegen negatieve energie, maar ook om schuld, spijt en schaamte los te laten.

Bron: Sieradenmeisje, Gem Society, Spiritual Garden