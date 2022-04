Afgelopen woensdag zou Jett dertig jaar zijn geworden. Zijn vader deelt de foto op Instagram en schrijft erbij: “Liefste Jetty, ik mis je meer dan ik in woorden uit kan leggen. Ik denk iedere dag aan je. Fijne verjaardag. Liefs, je vader.”

Tragisch ongeluk

Het overlijden van Jett Travolta verliep tragisch. Hij had van kinds af aan al last van epilepsie en toen hij op een vakantie in de Bahama’s in 2009 een toeval kreeg, landde hij ongelukkig met zijn hoofd op de rand van een badkuip.

Rechtszaak John Travolta

Alsof dat nog niet erg genoeg was, werd John naar eigen zeggen door de ambulancebroeder, die op deze noodlottige dag Jett ophaalde, en diens advocaat afgeperst over de doodsoorzaak van zijn zoon. Hij moest óf 25 miljoen euro aan de afpersers betalen, of zij zouden een verhaal de wereld in helpen waaruit zou blijken dat John Travolta zélf verantwoordelijk was voor de dood van zijn zoon, zo schrijft Britse krant The Sun. John spande een rechtszaak aan tegen de twee, maar uiteindelijk was het ook John zelf die de zaak liet verwerpen: hij kon het niet nóg langer aan om te procederen over zijn overleden zoon.

