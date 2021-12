Peter werd op dinsdag 6 juli 2021 vlak na zijn tv-optreden in RTL Boulevard neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Negen dagen later, op 15 juli 2021, is hij overleden aan de gevolgen van de schietpartij.

In de documentaire Staand verder leven: Na de moord op Peter R. de Vries blikt Ewout samen met Royce en Kelly terug op deze heftige periode. Maar volgens de televisiemaker kijken zij vooral naar de toekomst. Verder spreekt hij met direct betrokkenen, zoals zijn collega’s bij RTL Boulevard, over de impact van Peters dood en wat er die week precies gebeurde.

In de documentaire vertellen Royce en Kelly vol emotie over de man die voor hen niet de bekendste misdaadverslaggever van Nederland was. Hij was voor hen een dierbare vader en opa. “Om hem daar te zien liggen in het ziekenhuis was een nachtmerrie.”

Verder is in de documentaire te zien hoe Kelly en Royce voor het eerst oog in oog komen te staan met de verdachten in de eerste zitting van de rechtszaak. Het is voor Royce een bizarre situatie. Hij kan dan ook niet echt uitleggen wat er precies door hem heen gaat en of hij boos is. “Dat kan nog komen. Ik voel wel boosheid richting andere dingen. Maar als je mij zou vragen: kun je die verdachten ooit vergeven? Dan is mijn antwoord heel duidelijk: nee.”

Aangezien het maar een klein mannetje is, weten Royce en Kelly zeker dat als het een vuistgevecht was geweest, Peter hem met één tik had overmeesterd.

Volgens maker Ewout hebben de kinderen eigenlijk alle reden om bij de pakken neer te gaan zitten, maar dat is niks voor de familie De Vries. In de documentaire is te zien dat Royce de nabestaanden in de zaak rond Nicky Verstappen bijstaat, wat zijn vader eerst deed. Kelly werd voorzitter van De gouden tip, de stichting die de Peter vlak voor zijn dood had opgericht.

Kijkers zijn erg onder de indruk van de mooie documentaire. De beelden zorgen maandagavond dan ook voor flink wat emoties. “Zo liefdevol hoe Kelly en Royce over hem spreken”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “Diep respect voor hoe Royce en Kelly over hun vader, de afgelopen maanden en over elkaar praten! Heel erg indrukwekkend, emotioneel en persoonlijk om te zien en te horen.”

De documentaire Staand verder leven: Na de moord op Peter R. de Vries is nog te zien op Videoland.

