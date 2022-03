Ontstoken tandvlees: zo kun je het voorkomen en behandelen

We verklappen vast: er is helaas niet één wondertrucje om ontstoken tandvlees te voorkomen of genezen.

Voorkomen van ontstoken tandvlees

Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus laten we daarmee beginnen. Mondhygiënist en hogeschooldocente mondzorgkunde Elaha Asir legt uit waardoor ontstoken tandvlees kan komen: “De bacteriën in je mond en in je speeksel vormen tandplak. Tandplak produceert gifstoffen en als je die niet op tijd weghaalt, ontstaat er tandsteen. Daar kun je vervolgens ontstoken tandvlees van krijgen”, zegt ze. Daarna raak je makkelijk van de regen in de drup: “Op tandsteen ontstaat gemakkelijk weer nieuwe tandplak en dan wordt de kans op meer ontstekingen steeds groter.”

Om te voorkomen dat dat gebeurt, is het het best om te beginnen met een schoon gebit. “Ga daarvoor langs de mondhygiënist. Die kan alle tandsteen en tandplak verwijderen en vanaf dat moment kun je het zelf bijhouden”, zegt Elaha. “Dat bijhouden kun je dan doen met de materialen die de mondhygiënist je adviseert.” Afhankelijk van hoe jouw gebit eruitziet kun je namelijk bijvoorbeeld beter ragertjes en tandenstokers gebruiken dan flosdraad. “Maar de basis ligt sowieso in goed poetsen: twee keer per dag, met een fluoride-houdende tandpasta. Daarmee dood je al veel bacteriën. Maar omdat je met een borstel niet op alle plekjes in je mond kunt komen, is het nodig om met stokers of ragers dieper tussen de tanden schoon te maken.”

Spoelen met mondwater

Spoelen met mondwater is, net als het gebruiken van een tongschraper, meer een extraatje dan noodzakelijk volgens Elaha: “Als je goed poetst zijn die twee niet per se nodig, maar ze kunnen wel helpen je mond nog gezonder te houden.” Als je het lastig vindt om te bepalen of je goed genoeg poetst, kan ook daar de mondhygiënist bij helpen. “Hij of zij kan je ook adviseren over welke tandenborstel het beste bij je gebit past.”

Ontstoken tandvlees behandelen

Het behandelen van ontstoken tandvlees is eigenlijk tweeledig. “Zoals gezegd werkt het ’t beste als de mondhygiënist alle tandplak en tandsteen weghaalt. Dat laatste kun je namelijk niet zelf wegpoetsen, dus zo lang dat blijft zitten, zal je tandvlees nooit helemaal gezond zijn. Als dat tandsteen eenmaal is weggehaald, kun je het behandelen wel zelf doorzetten.” Ze weet dat veel mensen dat soms lastig vinden. “Maar doorzetten is echt van belang. Ook als het bloed of als het zeer doet. Je moet je mond júist als het tandvlees ontstoken is, goed schoon houden. Anders duurt het herstel alleen maar langer.” Wie met een schoon gebit begint, zou na een week of drie zelf goed poetsen en ragen of stoken klachtenvrij moeten zijn.

Pijn verzachten ontstoken tandvlees

Een wondermiddel tegen de pijn die ontstoken tandvlees soms geeft, is er niet. “Behalve dat je dus écht moet doorzetten met het poetsen en het stoken. Dat is het allerbelangrijkst”, zegt Elaha.

Bron: Elaha Asir.