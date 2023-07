Onveilige zwembadroosters: dít moet je erover weten

“Een rooster kan gevaarlijk zijn, als het een aanzuigrooster is”, legt voorzitter Chris Geurts van Kessel van The Blue Cap Foundation uit aan het AD. Deze stichting houdt zich bezig met de veiligheid van zwembaden.

Vastgezogen

Zo'n rooster zuigt het water uit het zwembad, waarna het water er op een andere plek weer wordt ingepompt. Hierdoor kunnen kinderen worden vastgezogen of hun haar raakt erin verstrikt. “Bovendien is er dan paniek: de pomp moet uit worden gezet, waar is de pomp, o ja, achter die deur, maar wie heeft de sleutel van die deur?” beschrijft Geurts van Kessel.

Onvoorstelbaar

Dat overkwam de negenjarige Fenna vorig jaar op een Franse camping, waar ze met haar moeder en stiefvader was. Met haar paardenstaart raakte ze verstrikt in het zuigrooster van het zwembad en verdronk. “Er zijn twee volwassen mannen nodig geweest om haar los te krijgen”, vertelden de vader en stiefmoeder van het meisje aan RTL Nieuws. “Onvoorstelbaar.”

Meer plekken onveilig

Ook Willem van Wijk (12) overleed op deze tragische wijze, waarna The Blue Cap Foundation is opgericht. “We hebben met experts gekeken in landen als Italië, Griekenland, Turkije en Egypte en zagen: op veel meer plekken is het onveilig”, vertelt Geurts van Kessel. Bij nieuwe zwembaden klotst het water over de rand, maar oudere baden hebben gevaarlijke roosters in de zijwanden of bodem.

Doe de zwembadrooster-check

1. Loop bij aankomst een rondje om het zwembad met je (klein)kinderen

Zie je een zuigroosterinstallatie? Bekijk deze dan samen met de kinderen en waarschuw voor de gevaren: blijf uit de buurt ervan!

2. Niet aan het lichaam trekken

Mocht een kind zijn vast komen te zitten, trek dan niet met man en macht aan het lichaam, maar zet de pomp uit. Probeer het lichaam van het rooster af te rollen. Trek lange haren niet los, maar knip ze af. Anders beschadig je de hoofdhuid ernstig.

3. Draag lang haar in een strakke knot

Neem het zekere voor het onzekere en draag haren in een knot. Zwembaden die bij huurhuizen zitten, hoeven bijvoorbeeld niet aan bepaalde veiligheidseisen te voldoen.

Bron: RTL Nieuws, AD.nl