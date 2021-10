Onverwacht einde ‘Kopen zonder kijken’ verbaast kijkers: “Bob, wat doe je nu?”

Makelaar Alex ging in de aflevering op zoek naar een koophuis voor Jurgen en Elise. Het stel wilde heel graag in Krimpen aan de IJssel gaan wonen, maar het lukte ze zelf niet om daar een huis aan te kopen. Alex vond na een aantal concessies hun droomhuis, dat eigenlijk niet veel mankeerde. Er werd natuurlijk wel verbouwd, maar geloof het of niet: aan het eind van de rit was er nog geld over. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt", reageerde presentator Martijn Krabbé in de uitzending.

Ruimtelijke woning

Het stel wilde graag ‘een ruimtelijke woning’, en dat kregen ze. En die tuin op het zuiden die ze zo graag wilden, kregen ze ook. Bob kon niet vaak genoeg herhalen dat het huis dat ze aangekocht hadden wel heel groot was. Een grote verbouwing was dan ook niet nodig, maar Bob zou Bob niet zijn als hij toch niet het een en ander aan zou pakken.

Duurzame aanpassingen

Er kwam een nieuwe pui, de badkamer werd aangepakt en voor het eerst in de geschiedenis van Kopen zonder kijken werden er ook duurzame aanpassingen gedaan. Het stel kreeg een nieuwe inductiekookplaat en zonnepanelen op het dak. En Roos was er natuurlijk voor de styling van het huis, dat ook een nieuwe vloer en scheidingswand met open haard kreeg.

Budget over

Het stel was al enthousiast toen ze het huis voor de verbouwing zagen, maar waren al helemaal door het dolle heen toen ze voor het eerst door hun opgeknapte huis, inclusief de slimme gadgets waar ze van droomden, liepen. En daarvoor hadden ze niet eens heel het budget nodig gehad! Dit onverwachte einde zorgde ook voor verbazing bij de kijkers van het programma:

Wat??!! Het budget is niet op 😱#kopenzonderkijken — Claudia (@_cloudy_a) 18 oktober 2021

Say whaaattttt? Nog budget over?? Dat staat niet op de kaart! #kopenzonderkijken — Linda (@Lindaatje22) 18 oktober 2021

De besparing zit op de kasten zonder deuren #kopenzonderkijken — Victor (@victorschiedam) 18 oktober 2021

Bob wat doe je nu, geld over ? #kopenzonderkijken — Loek Frederiks (@loekf) 18 oktober 2021

Breaking news; Bob heeft geld over! #kopenzonderkijken — Maarten Holkers (@mholkers) 18 oktober 2021

Budget niet op?!?! Had hij die deuren dan niet even mee kunnen nemen? #kopenzonderkijken — Hannepan (@hanfop) 18 oktober 2021