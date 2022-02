De dag begon met goed nieuws: de jongeren kregen te horen dat ze eens mochten proeven hoe het is om in een auto te rijden. En dan niet zomaar de eerste de beste auto, maar een heuse raceauto op het TT circuit van Assen. En alsof dat nog niet genoeg was, kregen ze na afloop ook nog een rijles aangeboden in een Tesla. De jongeren konden hun geluk niet op en werden continu gefilmd met een grote lach op hun gezicht.

Slecht nieuws

In de avond zet de gezelligheid nog even door, als ze samen gaan koken en een taart bakken. Na het eten wordt de gezelligheid echter bruut verstoord. Gordon heeft een bericht gekregen van de ouders van Thirza en neemt haar even mee naar buiten. “Ik haal je even uit de groep omdat er iets heel naars is gebeurd en je vader en moeder zijn hier om dat te vertellen.” Thirza blijkt de bui al te zien hangen. “Ik denk dat ik het al een beetje weet”, zo stamelt ze. Thirza krijgt vervolgens van haar ouders te horen dat haar tante is overleden, terwijl de rest van de jongeren nietsvermoedend binnen televisie zitten te kijken.

Emotioneel moment

Gordon neemt Thirza ten slot nog even mee naar binnen, zodat ze het nieuws zelf kan delen met de groep. “Mijn tante Jacqueline is in haar slaap overleden”, zo kondigt Thirza aan. “Ik moet nu vanavond even weg want morgen is de dienst en daar wil ik bij zijn. Dus ik kom morgenavond weer terug. En ik vind het echt heel rot voor mij.” De jongeren barsten direct in huilen uit en leven ontzettend met Thirza mee. Wanneer Thirza boven haar tas gaat pakken, zit iedereen verslagen op de bank.

Reacties Twitter

Wanneer ze beneden komt om afscheid te nemen, krijgt ze van iedereen een dikke knuffel. Het moment zorgt bij de kijkers voor ontroering, maar ook een lach. Als Thirza namelijk niet veel later met Gordon naar buiten loopt, vertelt ze dat ze er wel ‘flink de tyfus in heeft’, gezien het feit dat ze het net zo naar haar zin had.

Zitten jullie nu ook allemaal te huilen? Of ben ik de enige? 😞#downtheroad — 𝐌𝐚𝐫𝐥𝐨𝐞𝐬 (@Mloes79) 1 februari 2022

Ben nog helemaal ontroerd door #downtheroad, wat een inspirerend programma.

Ik hoop echt dat dit mensen aan 't denken zet hoe de samenleving is ingericht en dat er nog zoveel moet verbeteren voor mensen met een beperking willen wij volwaardig mee kunnen doen ❤️ — HoutsmaAnne (@Houtsmaanne) 1 februari 2022

Prachtig en ontroerend die kwetsbaarheid, openheid en eerlijkheid. Gordon kan ook eindelijk zichzelf zijn. Verplichte kost voor iedereen in deze “ikke ikke ikke en de rest kan stikke” tijden #downtheroad — Dr. Seppl@1988 (@KolkSiep) 1 februari 2022

Tranen met tuiten. Wat een prachtige mensen. Dikke pluim ook voor Gordon #downtheroad — Marinka Smits (@MarinkyS) 1 februari 2022

Wat zijn het stuk voor stuk ook een lieverds allemaal he!!👌🏻👌🏻😍😍 Was iedereen maar een beetje zoals hun.. #downtheroad — Robin Muyderman (overtuigd Dusanist) (@RobinM94) 1 februari 2022

Haar tante is overleden en nu heeft ze zwaar de tyfus in. Wat een heerlijke, eerlijke dame. #downtheroad — Rob van Raay (@robvanraay) 1 februari 2022

O jeetje zeg, wat aandoenlijk 😢😢 Anderzijds wat geweldig om te zien dat deze gewone mensen voor elkaar klaar staan in voor en tegenspoed ❤❤ Hart op de juiste plaats. Daar kan menig mens wat van leren.#downtheroad — Dennie Gaasendam / DG-Fotografie (@DennieGaasendam) 1 februari 2022

