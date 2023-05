Onze gebeden zijn verhoord: de eerste warme dag van het jaar is op komst

11 graden en regen, dat is nou niet echt de weersvoorspelling die je hoopt te krijgen voor een lentedag in mei. Niets zo veranderlijk als het weer, blijkt maar. Want donderdag lijkt de eerste officiële warme dag van 2023 te worden. Om dat te halen moet op het hoofdstation van het KNMI in De Bilt tenminste 20 graden worden gemeten. De voorspellingen zijn goed, volgens Weer.nl wordt het donderdag 20 tot 23 graden en is er ook veel ruimte voor de zon. In het zuiden van het land is het donderdag het warmst.

Eerste warme dag van 2023

Het gevoel dat we dit jaar wel heel lang op de lente moeten wachten, blijkt te kloppen. De eerste voorjaarswarmte valt in 31 jaar tijd niet zo laat als dit jaar. Gemiddeld wordt op 13 april voor het eerst een temperatuur van 20 graden gemeten in De Bilt. Landelijk hebben we dat dit jaar al wel afgevinkt, maar in De Bilt werd het nog niet warmer dan 17,9 graden.

Voorspelling mei

De voorspelling voor de maand mei ziet er helaas wat minder zonnig uit. “Wie hoopt op maxima van 20 graden of meer in de eerste helft van mei, komt waarschijnlijk bedrogen uit”, zegt meteoroloog Donny de Koning bij Weeronline. In de tweede en derde week lijkt de wind meer uit het westen te komen, waardoor regengebieden vaker ons land zullen aandoen. De oceaanlucht die wordt aangevoerd is gelukkig wel mild, maar de temperatuur zal niet meer stijgen dan tot maximaal 19 graden. Helaas blijft het kwik op bewolkte dagen hangen op zo’n 15 graden Celsius. Alle ballen op juni?

Bron: Weer.nl