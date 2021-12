Oogartsen waarschuwen voor ‘poppende’ champagnekurken en confettikanonnen

Je kunt er zelfs blind door worden.

Ziekenhuis

Je staat er waarschijnlijk niet bij stil, maar de kurk van een champagnefles kan met een snelheid van 100 kilometer per uur uit een fles knallen. Wanneer zo’n kurk in je oog terechtkomt, kan het dan ook de nodige schade veroorzaken. Jaarlijks belanden hier dan ook aardig wat mensen door in het ziekenhuis en in sommige gevallen raken mensen er zelfs blind van.

Jaarlijks meerdere gevallen

Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis Rotterdam maakt zich ook ontzettend zorgen over confettikanonnen. Afgelopen jaar behandelde hij zes patiënten die oogschade hadden door deze dingen, die al voor een paar euro te koop zijn bij bijvoorbeeld Blokker en Action.

Grote beschadiging hoornvlies

Oogarts Caroline Klaver uit Nijmegen ziet ook weleens patiënten met dergelijke klachten. “Het gebeurt gelukkig incidenteel, maar door de dreun en de klap kan er een grote beschadiging van het hoornvlies optreden”, zo vertelt ze aan RTL Nieuws.

Waar gaat het mis?

Bij het ontkurken van champagne gaat het meestal mis bij degene die zelf de fles vasthoudt. Diegene kijkt dan of de kurk al los zit, waarna het in zijn of haar oog knalt. Of de kurk vliegt door de kamer heen en eindigt bij iemand in een oog. Bij het confettikanon gebeurt iets soortgelijks: onder druk ploft de confetti eruit en bij verkeerd gebruik kan die hoge druk voor oogschade zorgen.

Beter waarschuwen

Artsen pleiten daarom voor een duidelijkere waarschuwing voor champagnekurken en confettikanonnen. In het buitenland is dit namelijk al het geval, zo vertelt De Faber. “In Frankrijk wordt met de jaarwisseling niet gewaarschuwd voor vuurwerk, maar voor kurken. Er zijn daar veel meer ongelukken. In de Verenigde Staten staat er zelfs een waarschuwing op de fles.” Houd zowel die champagnefles als dat confettikanon in de goede richting vast, voor je gaat knallen.

Als je dus een flesje champagne gaat poppen, moet je goed uitkijken. Wil jij het dit jaar iets feestelijker aanpakken? Zo maak je champagneglazen extra feestelijk:

Bron: RTL Nieuws