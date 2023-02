Ook de familie van Karsu Dönmez geraakt door aardbevingen in Turkije: “Mijn oma ligt onder het puin”

Volgens de rampendienst zijn minstens 5775 panden ingestort en worden nog veel mensen vermist. Zo ook de oma van Karsu, die volgens de zangeres ‘ergens onder het puin ligt’.

Karsu maakt zich zorgen om familie in Turkije

Het lukt Karsu om contact te krijgen met drie van haar tientallen familieleden die in Turkije wonen. “We zijn best wel een grote familie. We zijn wel met vijftig”, zegt de zangeres.

Haar oma is het slachtoffer geworden van één van de ingestorte gebouwen. “Mijn tante ook. Haar man is net gered.” De oma van Karsu is hulpbehoevend en kan niet meer goed lopen.

Geen contact

Karsu weet, net als veel andere mensen met familieleden en dierbaren in Turkije, niet hoe het met haar familieleden gaat. “Het is bizar als ik het zo zeg. Ik denk dat ik het me nog niet zo goed realiseer.”

Op de dag van de aardbeving in het zuiden van Turkije bij de grens met Syrië was Karsu in Istanbul voor een klus. “Door de dag heen kregen we steeds meer informatie, maar voornamelijk ook geen informatie en geen contact. Dat is wat het heel erg moeilijk heeft gemaakt.”

Terug in Nederland

Het is voor Karsu ‘heel surrealistisch' om weer terug in Nederland te zijn. Ze twijfelt of ze niet terug moet gaan naar haar dorp in Turkije. “Misschien ga ik nog wel, ik weet het niet.”

Syrië

Ook het gebied aan de grens van Syrië is getroffen door de aardbevingen. Het dodental is in totaal, met de slachtoffers in Turkije en Syrië, opgelopen tot meer dan 4800.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gewaarschuwd dat het aantal doden in de komende week significant op kan lopen en sluit niet uit dat het tot 20.000 stijgt.

Steun de slachtoffers van de aardbeving De aardbeving in Turkije, die te voelen was in Syrië, Israël, Libanon en Cyprus, zorgt voor veel slachtoffers in Turkije en Syrië. De schade is enorm en er zijn honderden doden en vermisten. Wil je de slachtoffers helpen? Dan kun je een donatie doen via Giro 7244 van het Rode Kruis. Het Rode Kruis helpt om zoveel mogelijk mensen onder het puin vandaan te halen, eerste hulp te verlenen en mensen naar het ziekenhuis te vervoeren. De vrijwilligers delen dekens en tenten uit aan mensen die alles zijn kwijtgeraakt.

Bron: ANP