Uit een Italiaans onderzoek blijkt dat ook een hond rouwt na het verlies van een andere hond uit het gezin. 426 Italiaanse baasjes van minimaal twee honden waarvan er één was overleden, werden gevraagd naar de veranderingen in het gedrag van de achtergebleven hond na het overlijden. 66% van de ondervraagden verloor een van de honden meer dan een jaar voor het onderzoek.

Honden en rouwen

Er zijn al langer vermoedens en aanwijzingen dat honden, net als sommige andere dieren, rouwen bij het overlijden van een soortgenoot, maar daar is nog nooit wetenschappelijk bewijs voor gevonden. Nu blijkt dus uit onderzoek dat honden inderdaad kunnen rouwen om het verlies van een soortgenoot.

Gedragsveranderingen

426 baasjes beantwoordden vragen over het gedrag van de hond die achterbleef, de relatie tussen de honden en hoe de baasjes zelf met het verlies van het huisdier om zijn gegaan. 86% van de ondervraagden zag negatieve gedragsveranderingen bij hun hond na het overlijden van een andere hond in huis. 32% gaf aan dat de honden dat gedrag twee tot zes maanden lang vertoonden en bij 25% van de honden duurde dat zelfs langer dan zes maanden. De viervoeters waren in veel gevallen minder actief, wilden minder vaak spelen en vroegen vaker om aandacht. Ze sliepen ook veel meer, waren banger, aten minder, en jankten en/of blaften vaker.

Emoties van baasjes

Hoe lang de twee honden met elkaar hadden doorgebracht in het gezin, maakte niet zoveel verschil op de invloed van het overlijden. Wel waren de gevolgen vaker zichtbaar bij honden die dikke vrienden waren met de hond die overleed. Ook honden van baasjes die zichtbaar veel verdriet hadden om het verlies, waren zelf ook meer van slag. Dat zou dus ook kunnen betekenen dat honden reageren op de emoties van mensen.

Bron: Nature.com