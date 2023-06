Ook een Nederlands kind raakte gewond bij de steekpartij in de Franse speeltuin

Het motief van de aanvaller is nog altijd onduidelijk.

Steekpartij Franse speeltuin

De dader viel vanochtend in een speeltuin in het centrum van de stad vier kinderen en een jongvolwassene aan met een mes. De man werd snel door agenten verwond en overmeesterd. Binnen vier minuten nadat er alarm werd geslagen was de politie ter plaatse.

Diepe shock

De slachtoffers van de steekpartij verkeren volgens Franse media in levensgevaar. Eén kind is naar een ziekenhuis in het 30 kilometer noordelijker gelegen Genève gevlogen. Franse media melden dat de kinderen onder de slachtoffers circa drie jaar oud zijn en dat tientallen kinderen in het park in diepe shock zijn geraakt.

Verwarde dader

De dader is volgens Franse media een Syriër die in Zweden de vluchtelingenstatus heeft verworven. Hij was al sinds 2013 in Zweden, maar heeft in november ook in Frankrijk asiel aangevraagd. Dat verzoek werd afgewezen. De dader zou bij de Franse politie niet bekend zijn en is legaal naar Frankrijk gereisd.

Volgens getuigen in het park zou de man Engels hebben gesproken en een verwarde indruk hebben gemaakt. Hij zou vaker in het park zijn gezien, waar hij soms dagenlang op een bankje zou hebben gezeten, berichtte de krant Le dauphiné libéré.

Reactie Macron

De Franse president Emmanuel Macron heeft geschokt gereageerd op “de volstrekt laffe aanval” op de slachtoffers. Hij zei ook dat de natie momenteel in shock verkeert.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin dankte de politie voor het snelle ingrijpen. Hij gaat later vandaag, net als premier Elisabeth Borne, naar de stad toe.

