Ook Ellen ten Damme beschuldigt Ali B van seksueel grensoverschrijdend gedrag

In een eerdere podcast noemde Ellen namelijk een incident waarbij Ali B betrokken was. Het lijkt om hetzelfde incident te gaan.

Openhartig

In interviewprogramma De geknipte gast ploft wekelijks een BN’er in de kappersstoel bij Özcan Akyol (Eus). Deze week is het de beurt aan Ellen ten Damme en zij en Eus hebben het over haar jeugd, ouders, de muziekwereld en haar ervaringen met mannen.

Vervelende aandacht

Vanaf dat ze 16 werd had ze regelmatig te maken met mannen die aan haar zaten. “Op een gegeven moment komt die hand weer op je been”, zegt ze. “Als een keer iemand dat niet deed was ik verbaasd, ik was eraan gewend geraakt dat kerels iets willen.” Meestal liep het goed af: “Als je een keer zegt ‘liever niet’, dan gaat het meestal wel goed. Maar ik heb ook meegemaakt dat het niet goed ging.”

The voice

Eus vraagt of zij ook #metoo-verhalen wil delen, juist nu er door het schandaal bij The voice of Holland steeds meer vrouwelijke artiesten hun verhaal vertellen. “Ik weet nu eigenlijk niet wat ik moet zeggen, want ik ga dat waarschijnlijk wel doen, ja. Om die vrouwen van The voice te steunen.” Ze wil niet zeggen met wie ze de ervaringen heeft, wel dat deze persoon bij deze talentenjacht betrokken is. Ze doet ook geen details uit de doeken over hoe het voorval verliep.

“Ik vind het niet chic om mensen publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Als bekende persoon heb je daar alleen maar last van”, stelt ze. “De justitiële weg is de enige manier”, maar het is niet duidelijk of Ellen dat zitten. “Het is jouw woord tegen het zijne. Je wilt ervan af, gewoon verder met je leven. En als ik aan mezelf denk: als ietwat bekender persoon is het helemaal vervelend. Je bent heel kwetsbaar.”

Podcast

Kort na afloop van het programma wordt door het AD bij elkaar gepuzzeld dat Ellens beschuldiging haast wel om Ali B móet gaan. In de podcast Aan de keukentafel van drummer Sietse Huisman zei Ellen namelijk eerder: “Er is een verhaal van mij dat helemaal geen geheim was en dat ik destijds ook heb verteld in mijn omgeving. Dat gaat over Ali B. Ik vind hem echt een lul. Hij spoort echt voor geen meter en daar heb ik dus ook een verhaal over.” Inmiddels is het bewuste fragment uit de podcast geknipt, maar het AD heeft de oorspronkelijke opname nog in handen.

Het incident zou gebeurd zijn rond opnames van programma Ali B en de muziekkaravaan in Marokko, waar de zangeres aan meedeed. Meer details deelde ze niet, wel vertelde ze er destijds iets van gezegd te hebben.

Bron: De geknipte gast, AD.