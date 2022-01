“Ik zie steeds vaker dat dieren overgewicht hebben. Als ik al kijk naar de afgelopen week heeft de helft van de dieren in onze praktijk in een bepaalde mate overgewicht”, zegt dierenarts Stijn Peters tegen EditieNL. “Baasjes verwennen hun huisdier iets te veel.”

Onderzoek

Dat huisdieren vaak te zwaar zijn blijkt ook uit een onderzoek dat professor diergeneeskunde Robert Jan Corbee van de Universiteit van Utrecht deed. Hij zette 400 honden en 400 katten op de weegschaal. Meer dan de helft van de viervoeters bleek te zwaar.

Coronakilo's

Het is volgens dierenarts Stijn best te begrijpen dat huisdieren, net als mensen, ook met coronakilo's kunnen kampen. “Er zijn altijd dieren met overgewicht, maar corona helpt daar niet aan mee. Mensen werken meer thuis en kunnen dan vaker trakteren. We zien in onze praktijk ook wel honden met coronakilo’s, ik denk dat het de laatste jaren is toegenomen", zegt hij tegen EditieNL.

Ribben

Twijfel je of jouw huisdier overgewicht heeft? Er zijn wat signalen waar je op kunt letten. Bijvoorbeeld of je de ribben van je dier nog kan voelen of niet. “Voel je ze niet, dan is je huisdier te zwaar. Ook minder uithoudingsvermogen sluipt erin, ze worden minder actief, maar dat is niet bij elk dier zo", zegt de dierenarts.

Minder eten, meer bewegen

Gelukkig is er een oplossing: net als bij mensen die wat kilo’s kwijt willen is het voor dieren slim om minder te eten en meer te bewegen. En daar hebben ze onze hulp bij nodig. “We horen dan vaak: hij krijgt al zo weinig eten”, zegt Stijn. “Baasjes weten niet hoeveel eten ze hun huisdier moeten geven. Op de zak staat een richtlijn, maar bij afvallen moet je er soms zelfs onder zitten.”

Niet alleen honden en katten zijn te zwaar. Ook knaagdieren als cavia’s kampen de laatste jaren met meer overgewicht dan anders. Het is natuurlijk niet heel realistisch om te gaan wandelen met je cavia’s, maar er zijn wel manieren om ook die diertjes meer te laten bewegen. “Pak ze vaker uit de kooi en laat ze rondrennen”, zegt Stijn. Zo simpel kan het zijn!

Bron: EditieNL/RTL Nieuws.