Ook zangeres Do was slachtoffer van Jeroen Rietbergen: “Je bent gewoon koekoek, dat doe je toch niet?”

Nadat de doofpot van The voice werd opengetrokken dankzij de aflevering van BOOS, komen er steeds meer verhalen naar buiten van vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Gesterkt door omgeving

Zo heeft ook zangeres Do hiermee te maken gehad. Ze vertelt dat het bij haar wel iets anders lag: ze huurde hem namelijk in en dus was zij niet afhankelijk van hem. “Twintig jaar geleden heeft hij dingen bij mij gedaan waarvan ik toen zei: ‘gast, je bent gewoon koekoek, dat doe je toch niet?’. Er was een andere machtsverhouding, want ik huurde hem in”, vertelt de zangeres.

“Wat hij deed was echt niet oké, maar nadat ik hem erop had aangesproken heeft hij het nooit meer bij mij gedaan. Mijn collega’s wisten ervan, en als hij dan weer vieze praatjes had dan zeiden zij: ‘Gast, hou eens je bek joh, doe normaal’, dus ik voelde me gesterkt door mijn omgeving.”

John de Mol

Ze vertelt in het interview dat ze geen oorlog wil voeren met De Mol, “maar het is vreemd dat John zegt: ‘Ik wist dit niet’. Lieverd, je staat ernaast!” Volgens haar ligt het probleem vooral bij het feit dat hij het niet herkent als grensoverschrijdend gedrag. “En je erkent niet dat er sprake is van een machtspositie. You of all people, zou dat moeten weten”, vertelt de zangeres. “Ik vind het frustrerend dat mannen in hoge posities zich niet realiseren hoe intimiderend dat is. En hoe schadelijk hun gedrag kan zijn.”

Minstens zes mannen

In het interview vertelt Do verder dat ze door wel minstens zes mannen seksueel grensoverschrijdend heeft meegemaakt op de werkvloer. “Ik heb ooit met een producer gewerkt, toen ik echt jong was, nog minderjarig, die tegen mij zei: ‘Misschien moet je in je nakie gaan zingen, dan voel je het veel meer. Andere zangeressen doen dat ook’. Ik heb dat niet gedaan, gelukkig. Maar dat is toch gek? Hij was ook veel ouder.”

Marco Borsato

Do had natuurlijk het nummer Voorbij met Marco Borsato, maar over hem wil ze niet veel kwijt. Ze vertelt dat ze het moeilijk vindt om uitspraken te doen over de beschuldigingen die hij kreeg, namelijk het aanranden van kinderen. Wel zegt ze: “Los van de beschuldigingen zou je kunnen zeggen dat Marco heel handtastelijk is. Als ik intensief met hem had samengewerkt, dan had ik tegen hem gezegd dat-ie dat niet had moeten doen, want niet iedereen vindt het fijn en je geeft er een verkeerd signaal mee af.”

Bron: NRC, RTL Boulevard