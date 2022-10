Oorontsteking bij kinderen voorkomen? Híer kan je op letten tijdens en na het zwemmen

Libelle samen met Otalgan

Misschien heb je al eens van een ‘zwemmersoor’ gehoord: een ontsteking van de huid in de gehoorgang, meestal als gevolg van water in het oor. Dit komt vaak voor bij kinderen en is zelfs één van de meest gestelde diagnoses bij de KNO-arts. Ernstig is het niet, maar het kan wel pijnlijk zijn. Deze tips helpen om een oorontsteking door het zwemmen te voorkomen.

1. Alleen kopje-onder in schoon water

Een oorontsteking wordt vaak veroorzaakt door bacteriën of virussen, die via neus of mond het lichaam in komen. In een slootje of een meer zit veel meer viezigheid dan in een zwembad met chloor. De kans op een ontsteking is dan ook groter als je hierin gaat zwemmen. Toch zwemmen in een plas? Blijf boven water en neem na de duik gelijk een douche.

2. Water in het oor

Na het douchen of zwemmen kan er water in het oor achterblijven. In de meeste gevallen loopt dit er na een paar minuten weer uit, maar soms ook niet. Zit het na twee dagen nog vast? Dan kan de huid gaan ontsteken. Door direct na het zwemmen je hoofd schuin te houden en even te schudden, kan het water er weer uit lopen.

Blijft het water vastzitten? Trek dan eens aan je oorlel of aan de bovenkant van je oorschelp. Zo wordt de gehoorgang wijder en loopt het water er makkelijker uit.

3. Goed afdrogen

Door de oren na het douchen of zwemmen goed af te drogen, voorkom je dat er alsnog water in komt. Dit kan je gewoon doen met een handdoek of tissue. Gebruik hiervoor liever geen wattenstaafje. Dan kan er een wondje ontstaan, wat weer kan leiden tot een ontsteking.

4. Geen watjes in de oren

De kans op een ontsteking is natuurlijk nog kleiner als er helemaal geen water in het oor kan komen. Maar let wel op: hier kan je beter geen watjes voor gebruiken. Als er dan pluisjes achterblijven, kan dit voor een infectie zorgen. Wat je wél kan doen, is oordopjes dragen. En dan bedoelen we niet oortjes voor in het vliegtuig of bij een concert, maar die speciaal gemaakt zijn om mee te zwemmen. De Otalgan Swim Plugs zijn geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar en zitten comfortabel door het zachte, siliconen materiaal. En met de vrolijke pinguïns erop zien ze er nog leuk uit ook!

5. Oorsmeer laten zitten

Het ziet er niet zo smakelijk uit, maar belangrijk is het wel: oorsmeer. Dit goedje beschermt tegen stof en vuil én is waterafstotend. Belangrijk dus om een oorontsteking als gevolg van zwemmen te kunnen voorkomen. Verwijder oorsmeer daarom alleen als het in het buitenoor zit. Last van overmatig oorsmeer? Dan kan je de oorsmeerdruppels van Otalgan gebruiken.

Verlicht de pijn bij een ontsteking

Heeft je kind toch een oorontsteking opgelopen? Dan kan je de pijn verlichten met Otalgan Oordruppels*. Otalgan is een specialist in oorzorg en biedt producten om de oren te verzorgen en beschermen. Bestel de oordruppels online, of koop ze bij de drogisterij bij jou in de buurt.

*Otalgan Oordruppels is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Niet gebruiken bij een loopoor of perforatie van het trommelvlies. De werkzame stof is Lidocaïnehydrochloride.

