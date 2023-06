Op autovakantie in Europa? Pas op voor déze slinkse tolwegen

Het gaat om een vrij nieuwe manier van tol heffen, namelijk geheel elektronisch, oftewel free flow. De naam zegt het al: je kunt gewoon doorrijden zonder obstakels maar je betaalt wél tol. Doordat er geen poortjes en slagbomen zijn maar je kenteken gescand wordt door een camera, kun je zomaar over het hoofd zien dat je op een tolweg rijdt en vervolgens per ongeluk niet betalen.

Pijnlijke kosten

Dat overkwam zo'n tweehonderdduizend mensen op A79 tussen Montmarault en Digoin, in het midden van Frankrijk. Bezorgde Nederlanders klopten aan bij de ANWB, omdat zij ineens een boete op de mat kregen, laat het AD weten. De ANWB besloot vervolgens een waarschuwing online te zetten: het niet betalen van tol op een free flow traject kan je 90 tot 375 euro kosten. Au...

In meerdere landen de pineut

De A79 is de eerste Franse snelweg die werkt met elektronische tolheffing, maar in andere landen gebeurt het al langer. Zo ben je de pineut op de ringwegen A36 ten noorden van Milaan, de A60 ten zuiden van Varese en de A59 bij Como. Ook in Nederland moeten we eraan gaan geloven: in 2024 zal er elektronische tolheffing zijn als je over de Blankenburgverbinding (A24) tussen Vlaardingen en Rozenburg rijdt.

De makkelijkste weg

De makkelijkste manier om onverwachte boetes te voorkomen is door een tolbadge aan te schaffen bij de ANWB. Hiermee verlopen alle tolbetalingen in Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië automatisch. Er zijn nog twee opties, maar die vergen meer gedoe. Zo kun je achteraf betalen, maar dan moet je je registreren op de betreffende website die bij de tolweg hoort. Een andere mogelijkheid is binnen 72 uur betalen bij een betaalautomaat op een parkeerterrein langs de weg.

Woordje bijspijkeren

Zo'n ‘onzichtbare’ tolweg is dus lastig te herkennen, maar als het goed is staat er ergens een bordje in de berm om 'm aan te kondigen. Als je de volgende termen ziet staan, dan weet je hoe laat het is: flujo libre (Spaans), péage, flux libre (Frans) en free flow (Italië).

