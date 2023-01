Op deze A-merken krijg je de hoogste korting in de supermarkt

Je bent gemiddeld 35 procent goedkoper uit als je op de kortingen let. Op een kassabon van € 100,- is dat toch meer dan drie tientjes. Ka-ching.

A-merken met hoge korting

Ondanks de verhoogde prijzen van levensmiddelen zetten supermarkten alles op alles om klanten naar de winkel te lokken. Daarom wordt er onder meer gestunt met A-merken, zoals Glorix en Witte Reus, die in vergelijking met huismerken de afgelopen jaren rap in prijs zijn gestegen. De kortingen op bekende merken lopen zo hoog op (tot wel 75 procent van de originele prijs), dat het zonde is om er nog de volle mep voor te betalen.

Als je de folders in de gaten houdt, lukt het je bij de volgende producten waarschijnlijk wel om een aanbieding te vinden.

Glorix: gemiddelde korting van 65 procent

Witte Reus : gemiddelde korting van 58 procent

Edet: gemiddelde korting van 53 procent

Fuze Tea: gemiddelde korting van 49 procent

Knorr: gemiddelde korting van 47 procent

Pringles: gemiddelde korting van 47 procent

Hoe zit dat?

Marketingdeskundige Paul Moers vindt het een logische ontwikkeling. “De prijzen nemen alleen maar toe en supermarkten gaan ver om ervoor te zorgen dat klanten binnen blijven en niet naar de concurrent gaan. De enige manier om dat voor elkaar te krijgen, is met aanbiedingen.”

Het gevecht om de laagste prijzen is al jaren bezig. “Aanbiedingen zijn de heroïne van de supermarkten. Zij zijn er helemaal verslaafd aan geraakt. En ze kunnen niet meer terug.”

Goedkope supermarkt

Waar haal je de meeste boodschappen voor het minste geld? Kassa houdt al jaren de prijzen van de supermarkt nauwlettend in de gaten en kwam in september 2022 tot de conclusie dat de prijzen bij Lidl het minst hard stegen ten opzichte van 2019. Bij Dirk was je in 2019 al het minste geld kwijt voor het mandje boodschappen, en dat is nu nog steeds zo.

Je hebt je vast weleens voorgenomen om een week wat minder geld uit te geven. Renée Lamboo, onze (be)spaarcoach, ging een stapje verder en hield een ‘no spend week’.

Bron: AD