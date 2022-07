LOS ANGELES, CA - JULY 02: Jennifer Lopez and Ben Affleck are seen on July 02, 2022 in Los Angeles, California. (Photo by Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images) Beeld GC Images

Op déze bijzondere locatie viert ‘Bennifer’ hun huwelijksfeest

De showbizzwereld – maar eigenlijk ook alles en iedereen daaromheen, zo lijkt het – is in de ban van ‘Bennifer’. Oftewel: Ben Affleck en Jennifer Lopez die na twintig jaar niet alleen weer bij elkaar zijn, maar onlangs ook nog eens in het geniep in Las Vegas zijn getrouwd. En nu blijkt dat de twee binnenkort een huwelijksfeest organiseren op de plek waar ze elkaar eigenlijk een paar decennia geleden van plan waren het ja-woord te geven.