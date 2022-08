Maandag is nog een milde dag. Met een graad of 24 in het midden van het land kunnen we nog niet echt spreken van tropisch temperaturen. Maar maak je borst maar nat (en smeer hem meteen even in). Vanaf dinsdag 9 augustus lopen de temperaturen behoorlijk op.

Eerste landelijke hittegolf

De kans dat de eerste hittegolf van het jaar op dinsdag begint, is 75%, vertelt meteoroloog Reinier van den Berg van Buienradar aan RTL nieuws. Naar verwachting wordt het namelijk erg zonnig en variëren de temperaturen tussen 27 graden aan de noordwestelijke kust, tot 34 graden in het zuiden van het land.

Wanneer spreken we van een hittegolf?

Om in Nederland te mogen spreken van een hittegolf, moet het vijf aaneengesloten dagen landelijk minimaal 25 graden zijn. Minstens drie van de vijf dagen moet het kwik een tropische temperatuur van 30 graden aantikken. Zo’n hittegolf komt lokaal geregeld voor. In Limburg is het bijvoorbeeld vaak warmer dan in de rest van het land, waardoor er vaak lokale hittegolven zijn. Zo is het daar nu al twee dagen 25 graden en zal de hittegolf mogelijk over vijf dagen al een voltooid feit zijn.

De laatste hittegolf

Landelijk komt een hittegolf minder vaak voor. De laatste vond plaats in 2020 en duurde van 5 tot en met 17 augustus. Daar komt nu waarschijnlijk verandering in. Als we de weersverwachting moeten geloven, wordt het dinsdag tot en met zondag heerlijk warm, en bevinden de temperaturen zich tussen de 25 en 33 graden. Als dat allemaal klopt, is de eerste landelijke hittegolf van dit jaar een feit.

Bron: RTL nieuws.