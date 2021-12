Op déze dag in februari begint het gloednieuwe seizoen van ‘Boer zoekt vrouw’

Pak de agenda er maar bij, want de eerste aflevering zie je op zondagavond 27 februari om 20.30 uur.

Daar zijn de liefdesbrieven!

Zodra de laatste medailles op de Olympische Winterspelen zijn uitgereikt, gaan tien boeren in Nederland voor de winst. Met hulp van Yvon Jaspers hopen zij de ware te vinden. Dat begint traditiegetrouw met het uitspitten van de (vele) liefdesbrieven die ze in de eerste aflevering rondbrengt.

Minst populaire boeren

Voor kijkers die zich altijd afvragen hoe het met de boeren vergaat die de minste brieven krijgen, is er goed nieuws. Met de aftrap van het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw begint ook de webserie waarin de vijf boeren met de minste brieven worden gevolgd.

Goed nieuws voor slechtzienden

En er is meer nieuws. KRO-NCRV introduceert dit seizoen autodescriptie voor blinden en slechtzienden, zodat ook zij de afleveringen (beter) kunnen volgen.

Afgelopen zomer was daar na lang wachten eindelijk de aftrap van een nieuw seizoen Boer zoekt vrouw. In deze aflevering maakten we kennis met de tien nieuwe boeren. Wie vielen er op? Libelle’s Matthijs en Esther bespreken het in deze nieuwe ‘Praat mee over BZV’.



Bron: KRO-NCRV