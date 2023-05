Op déze dag is de documentaire over koning Charles te zien

De documentaire vertelt het verhaal van de koning, die maar liefst zeven decennia troonopvolger is geweest.

In eigen woorden

De documentaire wordt verteld aan de hand van Charles’ eigen woorden. In verloren gewaande audio-opnamen spreekt hij over allerlei onderwerpen. Zo blikt Charles onder meer terug op zijn jeugd, het leven thuis met zijn familie, zijn eerste jaren als werkend lid van het koningshuis en zijn tijd in het leger.

“Het is uniek om op deze manier een kijkje in de ziel van de Britse koning te krijgen”, zegt Tirza van der Graaf, royalty-expert van het EO-programma Blauw Bloed over de documentaire. “Via deze documentaire leren we hem nog persoonlijker kennen en begrijpen we beter hoe hij straks zijn koningschap invult en kleurt.”

Gloednieuwe beelden van Koning Charles

Volgens Britse media zijn in de documentaire ook gloednieuwe beelden te zien. Zo schrijven verschillende Britse kranten over twee foto’s van Charles. Op een van de foto’s zit Charles naast zijn kleinzoon prins George, op de andere foto brengt de koning tijd door met zijn kleindochter Charlotte.

Datum en zender

De EO zendt de nieuwe BBC-documentaire Charles R: The making of a monarch aanstaande zaterdag, op de dag van de kroning van koning Charles, uit op NPO1.

