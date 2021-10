Op déze dagen in november zijn er heel veel vallende sterren te zien

Wij vertellen je wanneer je dit mooie schouwspel kunt bewonderen.

Vallende sterren

De komende weken vallen er verschillende meteorenzwermen samen. En omdat het net volle maan is geweest, zal het licht van de maan steeds minder roet in het eten gooien wat betreft sterrenkijken.

Déze data

Blijf jij graag op om naar vallende sterren te kijken? Zet dan een sterretje in je agenda bij deze data: 4, 6, 11, 12, 16 en 17 november. Op 4 november bereikt de meteorenzwerm Oktober-Arietiden zijn maximum. Op 6 november wordt het maximum van de Tauriden bereikt.

Meteorenzwermen

Op 11 november is het toppunt van de Eridaniden, op 12 november van de Pegasiden, op 16 november van de Aurigiden en op 17 november is het grote hoogtepunt, namelijk van de Leoniden. Tijdens die laatste nacht kunnen er wel 23 tot 34 vallende sterren per uur gespot worden.

Daarna pas half december weer

Geniet er maar even van, want na de pieknacht op 17 november duurt het wel weer even tot we vallende sterren kunnen spotten. Pas halverwege december bereikt de meteorenzwerm van de Geminiden zijn maximum. Dan wordt er wel een mooi schouwspel verwacht met zo’n 90 tot 105 vallende sterren per uur.

Bron: Weeronline.