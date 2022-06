Op déze data is het dit jaar ‘zwarte zaterdag’ (+ handige tips)

Er wordt met name drukte verwacht richting het zuiden. Dus naar België, maar vooral naar Frankrijk. De twee zwarte zaterdagen? Dat zijn 30 juli en 6 augustus.

Waar wordt het druk?

Ga je richting Frankrijk? Het meeste verkeer wordt verwacht op de A6, A7, A9, A10, A31, A71 en A75 en de Boulevard Périphérique van Parijs. Ga je richting Duitsland? Daar wordt het vooral druk op de A3, A5, A8 en met name de ring A99 rond München. In Zwitserland wordt het vooral druk voor de Gotthardtunnel. Daar kunnen de wachttijden flink oplopen.

Verkeersdruktekalenders van de ANWB

Wil je weten hoe druk het is op jouw vertrekdag? ANWB heeft speciale verkeersdruktekalenders in het leven geroepen. Hier vind je die voor Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje.

Omzeil de drukte

De ultieme tip is natuurlijk om de zwarte zaterdagen en de andere drukke dagen te vermijden. Ook is het ’t slimst om de drukste wegen en gebieden die we eerder noemden, te omzeilen. Maar soms gaat dat helaas niet. Vertrek je toch op een drukke dag? Wij geven je tips.

Beste tijdstip

Wat is nou het beste tijdstip om te vertrekken? Veel mensen denken dat dit heel vroeg in de ochtend is of zelfs midden in de nacht, maar Bianca Damink van de ANWB Verkeersinformatie vertelde eerder aan Libelle: “Vertrek liever rond tien of elf uur in de ochtend. Je rijdt dan achter de meute aan in plaats van dat je aansluit achterin de file.” De vrijdagnacht voor zwarte zaterdag vertrekken is geen goed idee, want dan kom je in Frankrijk of Duitsland aan wanneer de files daar net ontstaan.

Rijgedrag aanpassen

Ook tipt Bianca: “Blijf vooral rustig en ga geen sluiproutes nemen, want ook daar loop je vast.” Daarnaast heeft ze nog wat tips wat betreft rijgedrag. Allereerst: geef de bestuurders om je heen voldoende afstand. “Het is ook slim om je in te lezen in de verkeersregels van het vakantieland waar je heengaat. Dit wil nog weleens verschillen van Nederland.” En zorg dat je fit achter het stuur zit, dus ga voor een goede nachtrust van tevoren.

Tolpunten en tanken

Het is ook slim om een aantal afslagen voor de grote tolpunten al af te slaan, en pas voorbij de tolpunten weer de snelweg op te gaan. Bij de eerste tolpunten is het namelijk vaak erg druk. Moet je tanken? Ga dan ook even van de snelweg af en zoek een rustig tankstation op. Ook bij tankstations langs de snelweg is het namelijk vaak erg druk (en duurder!).

Vergeet dit vooral niet mee te nemen:

Voldoende eten en drinken

Eventueel vertier voor de kinderen op de achterbank

Een tolbadge, ook zo omzeil je files voor de tolpoortjes

De ANWB-app op je telefoon, zodat je files kunt checken en je route kunt aanpassen

Heel veel engelengeduld

Bloedjeheet in de auto? Zo laat je ’m snel afkoelen:

Bron: ANWB