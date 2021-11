Op déze datum begint de wintereditie van ‘De verraders’ op Videoland

Pak je agenda er maar bij, want zondag 5 december nemen de kandidaten hun intrek in het landhuis De Havixhorst, meldt RTL Boulevard. Deze speciale editie wordt gepresenteerd door Art Rooijakkers en in plaats van achttien kandidaten doen er dit keer twaalf BN’ers mee.

Verraders

Het programma is een mix tussen het razend populaire programma Wie is de mol? en het spel De weerwolven van Wakkerdam. Twaalf bekende Nederlanders worden in een landhuis gedropt. Daar moeten ze met elkaar samenwerken om een grote zilverschat te winnen, maar dat is lastig aangezien zich onder hen drie verraders bevinden. Zij doen er alles aan om zelf met de buit ervandoor te gaan.

Elimineren

Elke nacht mogen de verraders een medekandidaat ‘vermoorden’ om zelf dichterbij de schat te komen. Ondertussen proberen de overige deelnemers de valseriken te ontmaskeren zonder zelf ‘vermoord’ te worden. Zij mogen iedere dag iemand wegstemmen om zo de verraders te proberen te elimineren. Maar aangezien de verraders zelf ook mee mogen stemmen is dat een uitdaging. Lukt het de kandidaten om de verraders te ontmaskeren of elimineren ze per ongeluk onschuldige kandidaten?

Nieuwe regels

Welke BN’ers meedoen, is nog niet duidelijk. Wel zijn er al nieuwe spelregels in het leven geroepen: deelnemers die in het vervolg ’s nachts ‘vermoord’ worden door de verraders, kunnen tóch in het spel blijven. Daarnaast is de uitkomst van het spel iets anders: de uiteindelijke buit kan nooit meer worden verdeeld tussen Verraders en Getrouwen.

Groot succes

De show is erg populair en wist bij het eerste seizoen wekelijks gemiddeld 2,1 miljoen kijkers te trekken. Het succes van De verraders werd ook in het buitenland opgemerkt. Eerder deze week werd bekend dat het RTL 4-programma is verkocht aan de Amerikaanse commerciële omroep NBC en de Britse publieke omroep BBC.

Bron: RTL Boulevard.