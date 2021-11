Op déze datum begint seizoen 16 van ‘Flikken Maastricht’

Pak die agenda er maar bij, want het je kunt vrijdag 7 januari weer genieten van nieuwe afleveringen van Flikken Maastricht.

Bommen

In de laatste aflevering van het vorige seizoen zag je hoe bommenlegger Eddie (Tygo Gernandt) Eva van Dongen (Angela Schijf) en Floris Wolfs (Victor Reinier) nog altijd bezighoudt door hen te laten zoeken naar een meisje dat gevangen zit met een van zijn tikkende tijdbommen. Ze zijn zo druk bezig, dat ze bijna Eddies ware doelwit over het hoofd zien. De meestercrimineel heeft namelijk nog een laatste explosief geplaatst om wraak te nemen op de criminelen die zijn familie hebben vermoord. Verder ontdekken Eva en Wolfs dat hun collega Donna Martina op intieme wijze betrokken is bij de zaak.

Goed bekeken

Ook in het nieuwe seizoen zijn hoofdrolspelers Angela en Victor natuurlijk van de partij. Waar het dan over gaat, is nog niet bekend. Het vijftiende seizoen werd begin dit jaar wekelijks door ruim 2 miljoen mensen lineair bekeken. Online kwamen hier gemiddeld per aflevering nog eens tussen de 300.000 en 400.000 kijkers bij.

Híer had Victor Reinier vroeger een handeltje in:

Bron: Facebook.