In dit programma ontmoet Jurre jongeren die ondanks hun ziekte of beperking alles uit het leven halen.

Inspirerende jongeren

Een huid als een vlinder waarbij het minste of geringste al voor pijnlijke wonden zorgt, Body Dismorphic Disorder waardoor je continu met je uiterlijk bezig bent of een ernstige vorm van autisme waarbij zelfs ‘poepen’ op het to-do lijstje staat omdat je het anders vergeet: drie voorbeelden van de zestien inspirerende, jonge mensen met een zeldzame ziekte of aandoening die Jurre dit seizoen gaat leren kennen.

Dromen najagen

De een is zo geboren, de ander heeft het later in zijn leven gekregen. Maar één ding hebben ze met elkaar gemeen: de jongeren proberen alles uit het leven te halen en jagen hun dromen na. Hoe doen ze dat met hun ziekte of aandoening? Waar lopen ze tegen aan? Hoe zorgen ze ervoor dat hun aandoening niet de baas over hun leven wordt?

Plezier tijdens de opnames

Jurre Geluk vond ook dit seizoen weer inspirerend om te maken. “Zelfs na twintig seizoenen komen er in dit seizoen ziektes en aandoeningen voorbij die ik nog niet eerder heb gezien, zoals de Sikkelcelziekte. Een bloedziekte die alleen voorkomt bij mensen die roots hebben in landen waar Malaria heerst”, vertelt hij. Priscilla (29) heeft deze bloedziekte en vertelt hierover in de eerste aflevering.

Ondanks de heftige gesprekken, heeft Jurre ook veel met de deelnemers kunnen lachen. “Het zijn stuk voor stuk mensen die het leven vol aangaan en er plezier uit halen. En dat laatste hebben we veel gehad tijdens de opnames.”

Pak je agenda er maar bij, want het nieuwe seizoen van Je zal het maar hebben start op 15 februari om 20.25 uur op NPO 3.

Bron: BNNVARA