Op deze eindcijfers viel de hoofdprijs van de Staatsloterij het vaakst

Statistisch gezien zijn de kansen natuurlijk gelijk. De winkans heeft zogezegd geen herinnering. Dat betekent dat ook als de jackpot drie keer op het cijfer zeven viel, de kans dat hij de vierde keer weer op een zeven valt net zo groot is als bij alle andere cijfers.

Beste eindcijfers

Het vallen van een prijs op een bepaald eindcijfer wordt dus niet beïnvloed door vorige trekkingen of hoeveel mensen een lot kopen met het eindcijfer zeven. Maar goed, dan kun je nog wel tellen op welke cijfers het vaakst een prijs is gevallen natuurlijk.

Volgens de Staatsloterij zijn op eindcijfer vier sinds 2013 de meeste prijzen gevallen. Het gaat dan om de oudejaarstrekkingen en de reguliere trekkingen bij elkaar. Vorig jaar, in 2021, leverde eindcijfer drie het meeste op.

Geboortedag of -jaar

Nu kun je je keuze daarop baseren, maar eigenlijk zegt het natuurlijk niks. Wat misschien wél wat zegt, is deze theorie: veel mensen kiezen ervoor om hun geboortejaar of geboortedag te kiezen voor de twee eindcijfers. Omdat geboortedagen natuurlijk maar tot 31 gaan, betekent dit dat in die categorie 01 t/m 31 veel gekozen worden. In de categorie geboortejaren zijn de meeste deelnemers waarschijnlijk in 1950 of later geboren. Dat zou betekenen dat getallen tussen de 32 en de 49 het minst vaak gekozen worden.

Maar of er nou écht een goed advies is wat betreft het kiezen van je eindcijfers? Eigenlijk niet, want zodra er een ‘goed advies’ rondgaat en het merendeel dat opvolgt, wordt het al direct minder gunstig.

Zoveel geld werd er gewonnen per eindcijfer, van 2013 tot en met afgelopen jaar:

1 € 54.979.464

2 € 100.245.050

3 € 108.283.542

4 € 170.989.079

5 € 125.802.995

6 € 114.028.186

7 € 154.045.589

8 € 80.760.294

9 € 52.052.135

0 € 37.314.238

