Op een hete dag een lange autorit maken? Dít moet je vooral niet doen

Dit zijn de meest gemaakte fouten in de auto bij hitte.

1. Meteen gaan rijden

Ga er niet meteen met gierende banden vandoor. Doe eerst alle deuren en ramen open en laat je auto een paar minuten luchten. Natuurlijk kun je ook je airco hard laten blazen, maar afkoelen gaat een stuk sneller na het doorluchten. Is het wat koeler in je auto? Klaar om te gaan! Zet nu wel je airco aan en draai alle ramen dicht. Je wil namelijk dat de airco alleen de lucht in je auto verkoelt en niet de warmere buitenlucht.

2. Je airco heel koud zetten

Zet je airco niet kouder dan 8 graden onder de buitentemperatuur. Een te groot temperatuursverschil is namelijk helemaal niet goed voor je lichaam. Je kunt dan zelfs flauwvallen. Een kleiner verschil is ook beter voor het brandstofverbruik van je auto en dus voor het milieu.

3. De koele lucht op je lichaam richten

Als het zweet je uitbreekt, is het verleidelijk om de koude lucht uit de airco op je lichaam te richten. Of gewoon met je gezicht voor de ventilatoren te gaan hangen. Doe dat toch maar niet. Hiervan kun je een stijve nek of spierpijn krijgen. En dat wil je niet!

4. Rijden op slippers

Als je van het strand komt, stap je misschien zo met slippers de auto in. Doe dit niet! Verwissel je slippers voor schoenen, want rijden met slippers kan hartstikke gevaarlijk zijn. Je kunt met slippers namelijk niet genoeg remdruk uitoefenen en het kan gebeuren dat de slipper wegglijdt of onder de pedalen blijft hangen. In sommige (vakantie)landen is autorijden met slippers overigens verboden. Misschien onnodig om te zeggen, maar op blote voeten rijden is al helemaal een no go.

5. Een waterflesje in de auto achterlaten

Grote kans dat je hier niet bij stilstaat, maar als je een flesje water in een snikhete auto achterlaat, warmt het water op en kan het als vergrootglas gaan werken. Als de zon op het flesje staat, kan het zelfs gaatjes in je stoel branden en kan er brand in de auto ontstaan. Even mee naar binnen nemen, dus!

6. Een levend wezen in de auto achterlaten

Je mag nooit - we herhalen: NOOIT!- een kind, hond of ander levend wezen in de auto achterlaten bij warm weer. Ook niet met het raam op een kiertje, ook niet met de airco aan, ook niet als je maar vijf minuutjes weg bent: nooit!

Zo laat je je auto snel afkoelen:

Bron: AD