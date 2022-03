De prime van Elton Johns carrière lag in de jaren zeventig, maar ook daarna bleef hij een artiest van ongekend formaat. In 2018 kondigde Elton een flinke afscheidstour aan van meer dan driehonderd optredens wereldwijd. Die tour draagt de toepasselijke naam Farewell Yellow Brick Road, naar zijn immens populaire album Goodbye Yellow Brick Road.

Boek en film

Onderdeel van de afronding van Elton Johns carrière als artiest was de film Rocketman, waarin hij niet zelf speelde, maar waar hij wel aan meewerkte en waarin zijn leven min of meer werd samengevat. Bovendien kwam er een autobiografisch boek met de naam Me, Elton John uit. En nu is het dus zijn 75e verjaardag! En aangezien wij de flamboyante looks misschien nog wel het állerleukste aan de beste man vinden, blikken wij terug op Eltons meest memorabele outfits.

Outfit 1: Bezige bij

Elton John in Watford, 1974 Beeld Getty Images

De eerste outfit die zeker een plek verdient in deze lijst, is zijn bijenlook. In 1974 trad Elton zo op in Watford, in geel-zwart, de clubkleuren van FC Watford. Van die voetbalclub was Elton een tijdje directeur. En wat schreeuwt er nou meer geel-zwart dan een bij? De enorme zonnebril (bijenogen) maakt het af. Heerlijk!

Outfit 2: Op zijn Amerikaans

Elton John in Londen, 1976 Beeld Getty Images

Elton John, ook wel Sir Elton John, komt oorspronkelijk uit Engeland. Toch draait hij zijn hand niet om voor een over-the-top Amerikaanse outfit. Dat zien we onder andere terug tijdens zijn concerten in Londen in 1976: daar droeg hij een knalblauwe, glimmende jas en een rood met wit gestreepte, eveneens glimmende broek. Het lijkt haast alsof hij de Amerikaanse vlag heeft laten vermaken tot een outfit.

Outfit 3: Veren-extravaganza

Elton John in 1977 Beeld TV Times via Getty Images

Er zit niet altijd een logische verklaring achter de outfits van Elton John. Soms droeg hij de flamboyantste pakken zonder enige toelichting. Zijn outfit hierboven zou zomaar eens in die categorie kunnen vallen. Op de set van The Muppet Show, voerde Elton zijn nummer Crocodile Rock op. Zou hij de krokodil hebben geassocieerd met een paradijsvogel? Wie zal het zeggen...

Outfit 4: Classic Elton John

Elton John in Irvine, Californië, 1984 Beeld WireImage

Deze outfit uit 1984 is een duidelijke knipoog naar de outfit die Elton John droeg in de clip van I'm still standing, één van zijn grootste hits. De clip speelt zich grotendeels af op het strand, dus het type hoedje en het matroosachtige shirt zijn een toepasselijke keuze. Heerlijk zomers ook.

Outfit 5: Classic Elton, maar dan anders

Elton John in Californië, 1986 Beeld Bettmann Archive

Net als outfit drie uit deze lijst, valt deze outfit in de categorie ‘bijzonder flamboyant, zonder enige verklaring'. Bij een concert in Californië waande Elton zich een ware superster, compleet met knalroze Elvis-goes-extra-pruik. De zonnebril lijkt een soort vallende ster voor te stellen, wat natuurlijk goed past bij de zwarte jas vol met gouden sterren en stippen.

Outfit 6: Hedendaagse Elton

Elton John in Louisiana, 2022 Beeld Getty Images

Tegenwoordig gaat Elton John íets gewoner door het leven, maar nog altijd trekt hij voor concerten kekke jasjes en hippe zonnebrillen uit de kast. Zo ook bij dit concert in Louisiana eerder dit jaar, waar hij een slipjas met een bloemachtig patroon droeg, met op de boord allerlei soorten pailletten en glinsters. Hij maakt de outfit af met een knalrode zonnebril met diamantjes: typisch Elton!

