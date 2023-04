Op reis? Voet van het gas: morgen begint de Europese flitsmarathon

Het klinkt als een gezellig feestje, maar dat is het niet, althans niet voor automobilisten: op 21 april is de jaarlijkse flitsmarathon. Op de Europese wegen wordt dan veel meer geflitst dan normaal.

Flitsspektakel

Het 24 uur durende flitsspektakel is een initiatief van het Europese verkeerspolitienetwerk Roadpol. Het doel is niet om met prenten te strooien, laat hun secretaris Henk Jansen weten in een persbericht, die zijn slechts het middel. Volgens hem gaat het vooral om bewustwording van automobilisten: per jaar zijn er 25.000 dodelijke verkeersongevallen in Europa en snelheidsovertredingen zouden daar de belangrijkste oorzaak van zijn.

U zijt gewaarschuwd

In 2022 deden er negentien landen mee, waaronder Nederland. Er werden toen 104.315 snelheidsduivels in de kraag gegrepen. Met name in Duitsland was het raak. Daar werd een bestuurder aangehouden die 190 kilometer per uur reed op een provinciale weg. Welke landen er dit jaar meedoen met de flitsmarathon is niet bekendgemaakt.

Hoewel het zwaartepunt van het bekeuringenbal op 21 april ligt (de dag van de marathon), wordt door heel Europa in de dagen ervoor en erna ook al meer gecontroleerd. Een gewaarschuwd mens telt voor twee...

Bron: Roadpol.eu