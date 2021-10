Op Twitter worden hartverwarmende ideeën gedeeld om dierbaren te herdenken

Het startte met de tweet over twaalf overhemden van de overleden vader van Mac Manders. Daarvan werden negen kussens gemaakt, als liefdevolle herinnering voor elk (klein)kind.

Toen pap overleed, gaf mam 12 van zijn blauwe overhemden aan een van haar vriendinnen die erg goed met naald en draad is. Zij knipte de overhemden in 500 vierkantjes en maakte er 9 kussentjes van die mijn moeder onder haar (klein)kinderen verdeelde.



Ik kreeg dit exemplaar 💙 pic.twitter.com/AwznOoyjMN — ˗ˏˋ ᗰanders ˎˊ˗ (@Mac_Manders) 20 oktober 2021

Al snel volgden er veel reacties. Zo werden deze kussens - vaak ‘troostkussens’ genoemd - ook van stropdassen gemaakt, en werden overhemden gebruikt voor een vlaggenlijn. Die vlaggen werden vervolgens opgehangen op verjaardagen, zodat diegene ‘er toch een beetje bij kon zijn.’ Ook knuffels werden vaak genoemd, gemaakt van de kleding van de overleden dierbare. Andere Twitteraars maakten er hartjes van, die elk jaar in de kerstboom hangen. Of, ook zo hartverwarmend: picknickkleden. Alles om dezelfde begrijpelijke reden: je dierbare zo dicht mogelijk bij je willen houden.

Ideeën om dierbaren te herdenken

Niet alleen op Twitter worden prachtige ideeën gedeeld om dierbaren te herdenken. Ook op tientallen blogs en fora steken mensen elkaar een hart onder de riem en wordt veel inspiratie gedeeld. Zo kiezen veel mensen ervoor om een vingerafdruk te laten graveren in sieraden, en maken sommige ateliers zelfs complete meubelstukken als herinnering aan een dierbare. En ook altijd zo ontroerend: een vaas vol kleine briefjes, waarop dan een herinnering is geschreven. Zo kan je op elk moment een mooie herinnering bovenhalen, met een lach en een traan. Al die herinneringen hoeven natuurlijk niet per se op kleine briefjes te worden geschreven; je kan een tekstschrijver inhuren om ze te bundelen in een boek, in een lied, of een grote collage voor aan de muur. Want iedereen weet: herinneringen aan dierbaren zijn er om te koesteren.

Bron: Ik mis je, Remember me en Twitter.