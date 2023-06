Op vakantie naar Frankrijk? Let op déze nieuwe milieuzones om een boete te besparen

We leggen je uit wat deze zones inhouden, waar je ze kunt vinden en hoe je het overtreden ervan voorkomt.

Wat houdt een permanente lage-emissiezone in?

Een lage-emissiezone is een gebied in de stad waar vervuilende motorvoertuigen niet zijn toegestaan. Het doel van de zones is het beschermen van het milieu tegen uitlaatstoffen. In Frankrijk bestaan de lage-emissiezones al langer, maar ze waren nog niet eerder permanent. In negen grote Franse steden is dat nu wél het geval.

Nieuwe permanente lage-emissiezones

De negen Franse steden die vanaf nu een permanente lage-emissiezone hebben, zijn:

Grenoble Lyon Marseille Montpellier Nice Reims Rouen Straatsburg Toulouse

Het aanschaffen van een milieuvignet

Wil je de steden hierboven toch met de auto bezoeken, dan heb je een speciale milieusticker nodig. Wie zonder deze sticker rondrijdt, riskeert een boete van 68 euro.

Als vakantieganger kun je de sticker aanvragen op www.certificat-air.gouv.fr. De sticker kost 4,61 euro inclusief verzending. De sticker ter plaatse kopen is niet mogelijk en de sticker is ook niet verkrijgbaar bij de ANWB. Bereid je dus goed voor om een boete te voorkomen!

Goed voorbereid op vakantie? Zó doe je dat.

Bron: AD