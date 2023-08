Op vakantie naar Frankrijk? Zet dan dit nummer in je telefoon

In verschillende Europese landen was het de afgelopen tijd al enorm warm. Frankrijk verwacht nu ook zo’n hittegolf. Daarvoor heeft de Franse regering een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen.

Hitte verwacht in Frankrijk

Vooral in het zuiden van het land wordt het bloedjeheet. De Franse regering is zich er goed van bewust dat het land momenteel vol zit met toeristen die deze extreme temperaturen misschien helemaal niet gewend zijn. Daarom doen ze ontzettend hun best om iedereen goed te informeren.

Hotline voor hittegolven

Via de televisie en radio deelt de regering tips over hoe je je kunt aanpassen aan de extreme hitte, maar er is ook een telefoonnummer in het leven geroepen. Naar dit nummer kun je bellen met al je vragen omtrent de hittegolf. Frankrijk heeft al eerder zo’n hotline voor hittegolven gehad, en dat nummer is nu opnieuw actief. Het gaat om het telefoonnummer 0800-06 66 66. Let wel: het landnummer van Frankrijk is 00 33.

41 graden

Aan wat voor temperaturen je precies moet denken? In het weekend worden in de zuidelijke regio’s Languedoc en de Provence temperaturen van 41 graden verwacht. Die voorspelling was reden genoeg voor een crisisoverleg.

Levensgevaarlijk

Want het gaat hier niet om zomaar een beetje warmte. Dat zo’n hittegolf levensgevaarlijk kan zijn, zagen de Fransen in 2003. Er kwamen toen ruim 15.000 mensen om het leven door extreme temperaturen. En ook vorig jaar kwamen er duizenden mensen om door de warmte en hevige natuurbranden. Dat maakt dat de regering het uiterst serieus neemt als er een hittegolf als deze wordt voorspeld.

Beschermingsadvies

Aurélien Rousseau, minister van sociale zaken en gezondheid, laat weten op X (voorheen Twitter): ‘Voor deze hittegolf hebben we het informatienummer geactiveerd. Via dit nummer wordt beschermingsadvies gegeven. Ook tijdens eerdere hittegolven heeft dit nummer zijn nut bewezen.’

Bron: Metronieuws