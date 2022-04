Op vakantie naar Venetië? Zóveel moet je voortaan aan entreekosten betalen

Op deze manier hopen de autoriteiten te voorkomen dat de stad dit jaar massaal overspoeld wordt door toeristen.

Venetië kan het geld goed gebruiken

In 2019 werden er al plannen aangekondigd om entreegeld te gaan vragen. De burgemeester van de stad, Luigi Brugnaro, legde destijds uit dat ze de inkomsten goed konden gebruiken. Van de 24 miljoen toeristen die Venetië elk jaar bezoeken, blijven er namelijk maar tien miljoen in de stad zelf slapen. Tegelijkertijd kost het volgens de burgemeester onwijs veel geld om Venetië schoon te houden en de monumenten daar te restaureren.

Tijdelijke proef voor Venetië

Door de coronacrisis werd het plan steeds verder vooruit geschoven. Maar omdat het afgelopen paasweekend zó ontzettend druk was in Venetië, heeft Brugnaro besloten om vanaf nu entreegeld te gaan vragen. Het gaat hierbij wel om een proef van zes maanden. Als aan het einde van deze periode blijkt dat de proef succesvol is, dan gaat de maatregel vanaf begin volgend jaar definitief in.

De burgemeester van Venetië spreekt hier wel van een ‘moeilijk experiment’, omdat deze maatregel nog nergens anders ter wereld wordt toegepast. Straks is het via een online boekingssysteem mogelijk om je tripje naar Venetië te plannen. Afhankelijk van hoe druk het in de stad is, betalen toeristen tussen de 3 en 10 euro.

Bron: RTL Nieuws