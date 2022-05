Op welke plek in de auto zit je eigenlijk het veiligst?

Laten we even vooropstellen dat automerken er natuurlijk alles aan doen om ervoor te zorgen dat elke plek zo veilig mogelijk is. Toch blijkt uit Belgisch onderzoek dat er wel degelijk een plek is die het veiligst is. En het grappige is: dit is de plek waar mensen eigenlijk het minst graag zitten.

Meest veilige en onveilige plek in auto

Midden op de achterbank blijkt namelijk de beste plek om te zitten, mits er daar ook een driepuntsgordel zit. Volgens de Belgische verkeersorganisatie VIAS ligt de overlevingskans bij een ongeval 25 procent hoger bij iemand die op de achterbank in het midden zit, dan op de plekken ernaast. Dat de bestuurdersplek de meest onveilige plek is, komt vast niet als een verrassing. Gelukkig is deze plek dan weer wel uitgerust met de meeste veiligheidsmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan airbags en gordels die actief reageren om klappen op te vangen.

Voortaan niks te klagen

Mocht je dus de volgende keer met meerdere mensen in de auto stappen, dan hoef je niet teleurgesteld te zijn als het plekje midden op de achterbank voor jou overblijft: je zit er misschien niet zo comfortabel, maar je bent er wel het meest veilig!

Bron: Max Vandaag