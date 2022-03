Op zoek naar een nieuwe (spannende) serie? Déze Britse detective wil je zien

Libelle samen met BBC First

In Sister Boniface Mysteries zien we geen rechercheur in de hoofdrol, maar Sister Boniface (gespeeld door Lorna Watson), een katholieke non uit het St. Vincent-klooster in het landelijke (en gezellig klinkende) The Great Slaughter in Warwickshire. De serie speelt zich af in de jaren zestig. Forensisch onderzoek staat nog in de kinderschoenen: DNA moet nog ontdekt worden en bloedtesten duren dágen. Boniface mag dan wel een non zijn, ze is dol op wijn maken, heeft een graad in forensische wetenschappen, een torenhoog IQ van 156 én een volledig uitgerust laboratorium. Deze combinatie maakt haar van onschatbare waarde voor de politie, genoeg reden om hen te assisteren bij het oplossen van misdrijven dus.

Sister Boniface net rechts van haar Sam Gillespie

Spin-off

De luchtige detectiveserie is een spin-off van Father Brown en wordt gemaakt door (deels) hetzelfde team dat al meerdere awards in de wacht sleepte. Voor fans van deze serie dus sowieso het kijken waard. Hierin speelde Lorna Watson in 2013 al eens de rol van de grappige, motorrijdende non. Nu is er een tiendelige serie aan haar gewijd en zij is niet de enige die Sister Boniface Mysteries het waard maakt. De aantrekkelijke inspecteur Sam Gillespie is ook een reden om te kijken.

Voorproefje

Bekijk hieronder de trailer om alvast in de stemming te komen.

Wekelijks bij BBC First

Sister Boniface Mysteries is vanaf dinsdag 22 maart om 21.00 uur wekelijks te zien op BBC First, de zender met de beste Britse drama- en misdaadseries. Bij Ziggo vind je BBC First op kanaal 22.